台南中秋連假湧遊客40萬人次 商圈老街仍最夯

台南市政府觀光旅遊局今天統計，截至中午為止，中秋節連假共有約40萬人次遊客造訪各景點，較去年同期微幅成長；其中仍以各商圈及老街共吸引逾26萬人次，最受遊客喜愛。

觀光旅遊局長林國華透過新聞稿表示，中秋節3天連假，不少民眾把握台南好天氣帶著全家出遊，市區及戶外主要景點湧現觀光人潮，整體而言較去年同期大致持平，甚至微幅成長。

林國華表示，至今天中午為止，國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈、赤崁樓及孔廟周邊區域、新化老街、安平老街及鹽水老街等，共吸引逾26萬人次遊訪逛街，享受台南美食；濱海風景區如北門遊客中心、青鯤鯓扇形鹽田、港濱軸帶、漁光島及黃金海岸等，共吸引逾4萬5000人次走訪。

他說，德元埤荷蘭村在中秋期間舉辦一年一度風車節，今年以「風．觸動」為主題，讓大家感受風的樣子，一起解開心靈束縛、觸動心靈，中秋連假湧入逾6000人次入園，較去年大增4成。

林國華表示，9月中秋節連假結束後，光輝10月觀光活動正蓄勢待發，加上今年國慶晚會首度移師台南空軍基地舉辦，將以多元表演陣容及台南在地元素迎接海內外貴賓，也期待各地遊客於國慶連假再度造訪台南。