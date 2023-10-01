中秋過後水溫仍高 南市府籲水產養殖戶留意細菌性疾病

時序已過中秋，南台灣白晝氣溫仍飆破30多度，魚塭水溫仍偏高，台南市政府農業局動保處提醒業者，除應調整餵食量，要留意養殖魚群細菌性疾病，如發現異樣，應速通報，將損害降到最低。

農業局動保處說，高水溫易好發水產動物細菌性疾病，尤其目前許多魚種經過春、夏兩季育成後，體型變大而吃餌量大及飼養密度變小，水質容易惡化並加速疫病發生。

農業局長李建裕表示，南市的水產養殖魚種如黃鱲鰺（紅衫）、烏魚、鱸魚、虱目魚等已開始進入收成前的最後育成階段，此時魚隻成長快速，飼養空間相對縮小，魚蝦易產生疫病，且天氣炎熱溫暖，氣候條件適合細菌性病原如鏈球菌、乳酸球菌、弧菌及產氣單胞菌等生長，若投過量飼料就容易造成養殖池水質惡化，也易導致魚蝦消化不良，甚至演變成腸胃炎，呼籲水產養殖戶適當調整餵食量並做好水質管理。

動保處表示，目前提供養殖池水水質檢驗、魚蝦疾病檢驗，包含細菌培養、藥物敏感性試驗、安全用藥等諮詢輔導及免費魚蝦定期健檢服務，相關防治問題可電詢動保處（06）6323039分機1204（新營辦公室）或2050（忠義辦公室），有專人諮詢服務。