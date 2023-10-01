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炎熱天氣擋不住運動風 台南運動嘉年華為全運會暖身
台南市體育局今天下午在永華體育園區舉辦「台南運動嘉年華」活動，市長黃偉哲現場走逛攤位體驗帆船、高爾夫等多項運動。他鼓勵大家從體驗中學習到運動的要領，期盼達到全民愛運動的目標。
黃偉哲表示，再過20天全國運動會就要在台南揭幕，藉由這場運動嘉年華，除爲全運會暖身，也期盼市民透過體驗找到喜歡的運動，養成規律良好的運動習慣。他強調，像全運會這樣的競技賽事，主要是拔尖找到傑出運動人才，而讓全民都愛運動及維持健康，更是國家強盛的要素。
體育局表示，嘉年華活動共安排15組吸睛的運動展演，不僅有體操、拉丁舞與拳擊有氧展現出運動的力與美，還有拔刀術、跆拳道及傳統國術等精彩演出，另外，更有免費提供風浪板、棒球九宮格、趣味木球、馬術展覽及騎乘等17種運動項目體驗。
會場也安排體適能檢測，讓民眾能深入了解自己的身體健康狀況，南市體育總會還貼心準備紀念品，闖關完成即可享有限量好禮，期盼能夠增進參與熱度，讓大、小朋友都能夠玩得快樂。今天雖然天起炎熱，仍吸引許多親子參加，射箭、攀岩等最受民眾喜愛，而舞台前廣場也有各項表演，包含台南大學結合太極的舞龍舞獅等，精彩演出都受稱許。
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