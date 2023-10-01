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獎盃櫥窗成藝術展示空間 南市教育局讓美力綻放

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局在局本部設置「美力綻放@TAINAN」藝術櫥窗，目前正舉辦新市國小「壹流藝術-原住民面具」特展。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局在局本部設置「美力綻放@TAINAN」藝術櫥窗，目前正舉辦新市國小「壹流藝術-原住民面具」特展。記者鄭惠仁／攝影

為鼓勵學生藝術創作，台南教育局在局本部設置「美力綻放@TAINAN」藝術櫥窗，目前正舉辦新市國小「壹流藝術-原住民面具」特展，展出美術班六年級學生最新陶藝作品。作品發想於五年級社會課本的原住民各種事物，每件作品用心刻畫，創「藝」無限。

市長黃偉哲表示，每年8月1日為行政院核定的「原住民日」，也是原住民族正名運動的里程碑。為傳承台灣文化，深化對多元族群文化的認識，鼓勵學校將「原住民」議題融入學生課程，新市國小美術班融入多元文化展現美學力量，肯定教師的用心與學生的創意。

教育局長鄭新輝說，25件展品為教師帶領學生從16族原住民裡找尋各族的特色，再融入學生創意，以陶藝捏塑的方式創作。仔細觀察櫥窗裡的每件作品，不管是陶土的厚薄，還是土調的粗細，以及窯燒後再上釉色的變化，每件都是獨一無二的「原住民面具」。

新市國小校長李智賢指出，新市國小美術藝才班致力發掘有藝術潛能的學生，將藝術教育深耕於普通班級，每年申請教育部多項藝術美感相關計畫，進而提升教師教學能力及學生美感素養的培育。這次學生作品受邀展示，代表著肯定，感謝郭晴冬等老師的付出，新市國小未來將持續朝著跨域方式，推動美感教育，期許能成為南市學校的典範。

教育局說，過去辦公室櫥窗因空間受限，大多放置過往獲獎獎盃或獎牌，久而久之成為被遺忘的一角；重新規畫後改為學生藝術創作的展示空間，「櫥窗」的功能再度被喚起，讓教育人員工作繁忙之餘，駐足一下，欣賞學生創作功力，每幅作品的細節，都有不同的藝術感受。

原住民 教育局 台南

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