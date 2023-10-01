嘉市6處傳統市場響應減塑 自備袋購物抽禮券

「減塑生活」為現今熱門環保議題，目前法規已陸續針對限制對象不得免費提供或禁用塑膠袋、塑膠吸管、塑膠免洗餐具及一次用塑膠杯等；嘉義市環保局推出「帶『袋』來購物，好禮在等你」活動，即日起至10月31日止，自備購物袋至嘉義市6處傳統零售市場消費，每日可獲得1次抽獎機會，有機會獲得100元全聯禮券。

市環保局表示，雖然法規尚未將傳統市場列入限制對象，但傳統市場塑膠袋使用量大，為提倡消費者自備環保袋，環保局率先推出「帶『袋』來購物，好禮在等你」活動；配合活動零售市場有北興公有零售市場、嘉義市東公有零售市場、嘉義市西公有市場、保安攤販集中場、仁愛市場、精忠市場等6處。

環保局提醒市民逛市場時，記得自備購物袋至活動店家（攤商）購買商品，或向配合活動之店家（攤商）表示不索取塑膠袋，完成消費即可掃描QRcode填寫活動表單參加抽獎活動，活動期間每人每日限填寫1次（重覆填寫僅計1次），活動獎品為全聯100元禮券，共抽出100名得獎者（每人限得獎1次），於今年11月8日進行抽獎，並於11月13日於市環保局臉書及配合這次活動的各市場公布欄公告中獎名單，得獎人於11月27日前至環保局廢棄物管理科櫃台領取。

環保局期望透過自備購物袋贈好禮活動，除了鼓勵市民朋友養成外出購物自備購物袋的好習慣，減少對塑膠袋的依賴，了解如何在日常生活中減少使用一次性用品，讓「減塑生活」及「垃圾減量」能貼近民眾的日常生活，也能從源頭降低垃圾量產生，共同愛護地球，相關活動資訊可至官網、臉書粉絲專頁查詢，或電洽服務專線05-2251775分機307、319。