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嘉義縣響應國際乳癌防治月 乳癌篩檢加碼送200元禮券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣響應國際乳癌防治月，45至69歲婦女參加乳癌篩檢可獲200元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣響應國際乳癌防治月，45至69歲婦女參加乳癌篩檢可獲200元禮券。圖／嘉義縣政府提供

國民健康署提供45至69歲婦女每2年一次免費乳房X光攝影篩檢，響應10月國際乳癌防治月，嘉義縣加碼再送200禮券，鼓勵婦女參加每2年一次定期乳癌篩檢，限量300名送完為止，可利用每月行動醫療巡迴車、社區癌篩設站或至健康署資格審查通過的醫療院所受檢。

衛生局長趙紋華表示，除了定期乳癌篩檢外，搭配良好的生活習慣，遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡及規律運動，也能遠離乳癌，10月起參加乳癌篩檢加碼送200元禮券，可利用每月行動醫療巡迴、社區癌篩設站或至健康署資格審查通過之醫療院所受檢，或洽各地衛生所及衛生局。

衛生局指出，乳癌多年蟬聯女性癌症發生率第一位，每年約有1萬多名婦女罹患乳癌、2千人死於乳癌，而「乳房X光攝影」是目前國際認可，早期乳癌篩檢最有效的方式；國民健康署提供45至69歲婦女每2年1次免費乳房X光攝影篩檢，二等親有乳癌家族史的婦女，可提前至40歲接受篩檢。

翁章梁表示，女性朋友們在打拚事業、照顧家人的同時，更應優先照顧自己的健康，有些女性朋友以自覺健康，或以太忙、檢查疼痛、害羞等因素卻步不前，但一定要定期篩檢，才能及早發現、及早治療，更長久的陪伴親友身邊，邀請大家一起來做篩檢，拿好禮。

嘉義縣響應國際乳癌防治月，45至69歲婦女參加乳癌篩檢可獲200元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣響應國際乳癌防治月，45至69歲婦女參加乳癌篩檢可獲200元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣響應國際乳癌防治月，45至69歲婦女參加乳癌篩檢可獲200元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣響應國際乳癌防治月，45至69歲婦女參加乳癌篩檢可獲200元禮券。圖／嘉義縣政府提供

乳癌 衛生局 嘉義 翁章梁

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