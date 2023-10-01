嘉義縣響應國際乳癌防治月 乳癌篩檢加碼送200元禮券

國民健康署提供45至69歲婦女每2年一次免費乳房X光攝影篩檢，響應10月國際乳癌防治月，嘉義縣加碼再送200禮券，鼓勵婦女參加每2年一次定期乳癌篩檢，限量300名送完為止，可利用每月行動醫療巡迴車、社區癌篩設站或至健康署資格審查通過的醫療院所受檢。

衛生局長趙紋華表示，除了定期乳癌篩檢外，搭配良好的生活習慣，遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡及規律運動，也能遠離乳癌，10月起參加乳癌篩檢加碼送200元禮券，可利用每月行動醫療巡迴、社區癌篩設站或至健康署資格審查通過之醫療院所受檢，或洽各地衛生所及衛生局。

衛生局指出，乳癌多年蟬聯女性癌症發生率第一位，每年約有1萬多名婦女罹患乳癌、2千人死於乳癌，而「乳房X光攝影」是目前國際認可，早期乳癌篩檢最有效的方式；國民健康署提供45至69歲婦女每2年1次免費乳房X光攝影篩檢，二等親有乳癌家族史的婦女，可提前至40歲接受篩檢。