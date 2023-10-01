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這廟宇求子燈花超靈驗 丁姓夫妻喜獲「5男1女」帶3歲女還願
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮「求子燈花」特色民俗，傳承至今逾200年，是全台唯一由媽祖擔任求子主神廟宇，信眾想生兒子求白花，想生女兒求紅花，彰化一對丁姓夫妻在樸仔媽庇佑下，連生5個兒子盼再求女，婚後13年如願喜獲女兒，日前帶著3歲女兒回配天宮，向樸仔媽還願答謝。
廟方表示，彰化丁姓夫妻在朴子配天宮求花育有5個兒子，特來向媽祖婆祈求賜女，在婚後第13年如願喜獲鳳女，特地帶著3歲大的可愛寶貝女兒，來到配天宮向樸仔媽還願答謝，並祈求媽祖庇佑所有孩子們平安長大，也為配天宮送子牡丹花再添一筆靈驗神蹟。
嘉義朴子配天宮是台灣唯一以媽祖擔任求子主神的廟宇，至今已庇佑數以萬計夫妻求得子女，「牡丹花求子」，牡丹花一白一紅，若有信眾想求子，必須虔誠恭敬燒香向媽祖稟告身家資料，並告知欲求白花還是紅花，獲得媽祖連續3個聖筊後，即可求得一朵牡丹花回家。
白花象徵求兒子、紅花象徵求女兒，隨著時代改變，近年求紅花人數也逐漸增加。廟方每年都會在大年初三舉辦「媽祖寶寶回娘家」活動，許多求子女夫妻會帶著子女回朴子配天宮拜謝媽祖，媽祖寶寶也會相約回廟拜拜，祈求媽祖繼續保佑平安健康，成為當地特色習俗。
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