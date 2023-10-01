雲林小兒麻痺父與2子擠5坪老屋 義工團助修建
雲林縣曾姓男子罹患小兒麻痺並領有肢體障礙重度證明，與2子住在5坪老屋內，在台灣寶島行善義工團協助下興建3房2廳平房，今天交屋，雲林縣長張麗善祝賀曾家重展新生活。
台灣寶島行善義工團今天上午舉行新屋交接儀式，在張麗善和雲林縣社會處長林文志見證下，曾姓男子從台灣寶島行善義工團理事黃國峯手中接下新屋的鑰匙。
張麗善表示，曾姓男子從小患有小兒麻痺並領有肢體障礙重度證明，妻子過世後，他獨自撫養2子，一家人蝸居5坪的房間，無法遮風避雨，家境困窘無力修繕，透過發現公益協會平台連結台灣寶島行善義工團，眾人出力興建3房2廳的平房。
張麗善說，義工團所有幹部及義工們用自己的休息時間，付出心力、體力還有專業技術，彼此分工合作，一起投入房屋重建工作的行列，真的令人非常感動。
黃國峯指出，曾姓男子因小兒麻痺，雙腿萎縮導致行走不便，志工們在施工前觀察曾姓男子平日的起居習慣，考量到曾男未來可能會需要使用輪椅，所以走道加寬，加強廁所的無障礙設施等，幫曾男一家3口打造安全的生活空間。
曾男透露，一直覺得虧欠小孩，沒給他們一個像「家」的家，如今在義工團協助下新家落成，他頻頻向眾人表達感謝。
台灣寶島行善義工團號召80多名志工在9月9日開始建造，今天完工、交屋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言