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雲林小兒麻痺父與2子擠5坪老屋 義工團助修建

中央社／ 雲林縣1日電

雲林縣曾姓男子罹患小兒麻痺並領有肢體障礙重度證明，與2子住在5坪老屋內，在台灣寶島行善義工團協助下興建3房2廳平房，今天交屋，雲林縣長張麗善祝賀曾家重展新生活。

台灣寶島行善義工團今天上午舉行新屋交接儀式，在張麗善和雲林縣社會處長林文志見證下，曾姓男子從台灣寶島行善義工團理事黃國峯手中接下新屋的鑰匙。

張麗善表示，曾姓男子從小患有小兒麻痺並領有肢體障礙重度證明，妻子過世後，他獨自撫養2子，一家人蝸居5坪的房間，無法遮風避雨，家境困窘無力修繕，透過發現公益協會平台連結台灣寶島行善義工團，眾人出力興建3房2廳的平房。

張麗善說，義工團所有幹部及義工們用自己的休息時間，付出心力、體力還有專業技術，彼此分工合作，一起投入房屋重建工作的行列，真的令人非常感動。

黃國峯指出，曾姓男子因小兒麻痺，雙腿萎縮導致行走不便，志工們在施工前觀察曾姓男子平日的起居習慣，考量到曾男未來可能會需要使用輪椅，所以走道加寬，加強廁所的無障礙設施等，幫曾男一家3口打造安全的生活空間。

曾男透露，一直覺得虧欠小孩，沒給他們一個像「家」的家，如今在義工團協助下新家落成，他頻頻向眾人表達感謝。

台灣寶島行善義工團號召80多名志工在9月9日開始建造，今天完工、交屋。

義工 張麗善 小兒麻痺

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