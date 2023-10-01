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提升嘉油鐵馬道光環境 嘉市府爭取5千多萬元月底開工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉油鐵馬道設置流動廁所頗獲好評，未來加強夜間光環境等硬體設施。記者李宗祐／攝影
嘉油鐵馬道設置流動廁所頗獲好評，未來加強夜間光環境等硬體設施。記者李宗祐／攝影

嘉義市加油鐵馬道全長3.1公里，是市民與遊客經常造訪的景點之一，考量白天氣候炎熱，民眾使用習慣逐漸轉往氣溫相對舒適的清晨、傍晚與夜間時段，市府爭取5千多萬元經費進行夜間休憩氛圍與照明改善，工程已順利發包施工，預計本月底開工。

嘉油鐵馬道自1932年行駛至2002年始廢線停駛，2008年由嘉義市政府向中油公司租借，並改建為自行車與行人步道。鐵馬道前身為昔日中油舊鐵道，從嘉義市中油煉油廠南大門開始（美源街）到水上鄉鴿溪寮總長度3.1公里，經過嘉義市光路里、獅子里、紅瓦里及嘉義縣水上鄉鴿溪寮等4個村落，沿途綠意盎然，串連溼地、稻田、景點地標，不論是傍晚或是假日都吸引民眾前來散步、運動，現已成為市民與觀光客經常造訪的熱門景點之一。

自2008年闢建以來已超過15年，去年市府觀光新聞處於接近水上鄉的道將圳站設置1處流動公廁，今年在重慶三街建置第2座流動公廁，貼心設施令民眾很有感。為加強安全，除限制汽機車進入外，加裝路口監視系統。又考量傍晚、夜間使用的民眾增加趨勢，於是向中央爭取經費進行間光環境改善。

市府觀光新聞處表示，為提升嘉油鐵馬道的休憩環境、夜間光環境與硬體設施品質，向中央爭取建設經費，今年1月19日獲交通部觀光署補助辦理「112-113年度觀光前瞻建設計畫」-「嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程」及「112年度體驗觀光地方旅遊環境營造計畫」-「嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫（第二期）」，在市議會支持之下，推動設計工作。今年6月9日和地方民眾舉辦說明會後，完成設計與監造案，9月1日上網招標，於9月28日決標，金額為5350萬元，目前正在進行開工前準備工作，預計10月底開工。

嘉義市嘉油鐵馬道使用習慣逐漸轉往氣溫相對舒適的清晨、傍晚與夜間時段，市府爭取經費提升休憩、夜間光環境與硬體設施品質。記者李宗祐／攝影
嘉義市嘉油鐵馬道使用習慣逐漸轉往氣溫相對舒適的清晨、傍晚與夜間時段，市府爭取經費提升休憩、夜間光環境與硬體設施品質。記者李宗祐／攝影
嘉油鐵馬道禁行汽機車並有監視系統加強安全。記者李宗祐／攝影
嘉油鐵馬道禁行汽機車並有監視系統加強安全。記者李宗祐／攝影

嘉義

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