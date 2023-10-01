提升嘉油鐵馬道光環境 嘉市府爭取5千多萬元月底開工

嘉義市加油鐵馬道全長3.1公里，是市民與遊客經常造訪的景點之一，考量白天氣候炎熱，民眾使用習慣逐漸轉往氣溫相對舒適的清晨、傍晚與夜間時段，市府爭取5千多萬元經費進行夜間休憩氛圍與照明改善，工程已順利發包施工，預計本月底開工。

嘉油鐵馬道自1932年行駛至2002年始廢線停駛，2008年由嘉義市政府向中油公司租借，並改建為自行車與行人步道。鐵馬道前身為昔日中油舊鐵道，從嘉義市中油煉油廠南大門開始（美源街）到水上鄉鴿溪寮總長度3.1公里，經過嘉義市光路里、獅子里、紅瓦里及嘉義縣水上鄉鴿溪寮等4個村落，沿途綠意盎然，串連溼地、稻田、景點地標，不論是傍晚或是假日都吸引民眾前來散步、運動，現已成為市民與觀光客經常造訪的熱門景點之一。

自2008年闢建以來已超過15年，去年市府觀光新聞處於接近水上鄉的道將圳站設置1處流動公廁，今年在重慶三街建置第2座流動公廁，貼心設施令民眾很有感。為加強安全，除限制汽機車進入外，加裝路口監視系統。又考量傍晚、夜間使用的民眾增加趨勢，於是向中央爭取經費進行間光環境改善。