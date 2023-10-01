台南土城聖母廟辦萬人糊春牛 民俗與生活產生連結

有40多年歷史的台南正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」，2018年獲列無形文化資產台南市定民俗，為了傳承這一文化舉辦「萬人糊春牛」活動，今天開工，文化局長謝仕淵表示，這是有意義且有著先進概念的文化活動，透過與人們的生活產生連結，認識寶貴文化。

「迎春牛」是台南市安南區正統鹿耳門聖母廟的重要民俗活動，從摸春牛、迓春牛遶境、鞭春牛、搶春牛，再以高空煙火、炸蜂炮歡送春牛神回天庭繳旨，數十年來已成為台灣元宵前的盛事，每年都會吸引數十萬人參與盛會。

為了傳承這項文化，今年首次在聖母廟製作春牛，傳統工藝糊紙保存者吳文進過去連續為聖母廟製作了23尊春牛，明年甲辰年迎向第24尊，希望能以更有意義的方式傳承「春牛」與「糊紙」文化。

萬人糊春年今開工，設香案稟天奉旨行科，由聖母廟王增榮主委、文化局副局長陳修程擔任主祭，眾人齊撚「紙撚釘」，開工大吉。隨後局長謝仕淵也到工作坊參與製作春牛的牛腹（俗稱冬瓜圈），和主委王增榮以紙撚釘繫竹做牛身的骨架。

謝仕淵說，土城聖母廟的迎春牛活動已持續40多年，並已列入市定民俗，這次聖母廟舉辦萬人糊春牛活動，具有重要意義，除了保持民俗也傳承文化，讓這樣的民俗和人們的生活產生連結，也藉由參與製作，更了解春牛文化，深具意義。

所要製作的春牛高4尺、身長8尺、牛尾長1尺2吋，吳文進表示，預計在10月17日前完成骨架，18日起萬人糊春年展開，明年1月27日完成，希望人人種福田，明年2月7日舉行春年稟天入宮儀式。未來也將與台南市文資處合辦教育工作坊，邀請有興趣學習「春牛」、「糊紙」文化的民眾、學生、各級單位向正統鹿耳門聖母廟洽詢報名。