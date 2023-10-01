北港朝天宮改選選情激烈 各投票所一早大排長龍

雲林縣北港朝天宮今天投票選舉第11屆新董監事會，今年符合投票資格的鎮區15個里戶長及里鄰長、民代等總投票數共5216人，將選出19席董事和5席監事，選情格外激烈，一大早5個投開票所就大排長龍，候選人積極催票、拉票，比公職選舉更激烈，下午4時結束投票進行開票，並公布當選名單。

北港朝天宮董監事會4年1任，本屆（第10屆）應於110年改選，因疫情等因素延至今年改選，將選出董事19人（候補5人）、監事5人（候補2人）。依朝天宮組織章程選罷法規定，設籍北港鎮區內15里設籍滿3年，年滿25歲的戶長，以及中央地方各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表等才具投票權。

因涉及個資法，每屆選舉人的資格都須經朝天宮重新審查並簽署個資同意書，經核今年共5216票，今天上午開始投票改選，設在北港南陽國小、北辰國小、民眾服務站、建國國中、朝天宮仁和大樓等五個投開票所，一大早就擠滿人潮，大排長龍。

警方也協助派出警力在各投開票所維持秩序，各投票所前也有不少候選人在門口拉票衝刺，有人則忙著打電話催票，行動不便的老人也有專人接送前往投票，朝天宮選監小組巡迴各投票所巡視投票情況，選情格外激烈，整個投票秩序大致良好。

第11屆共22人參選董事，將選出19席，監事8人參選選出5席，現任董監事有多人退休，現任董事只有12人爭取連任，或有推派其子女參選，其餘則都為新面孔，也是近年參選新人及年輕人參選最多的一次。監事現任5人則都競選連任，有3名新人，其中陳富森則由董事轉選監事。