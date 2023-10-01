雲林6育幼院生做果醬 世界大賽獲3獎

雲林縣信義育幼院生一對小兄弟原本不太會寫國字，院方為鼓勵孩子增強自信心，向烘焙師陳韻筠拜師學藝，製作手工果醬，寒假期間一周花5天密集訓練，課後加緊練習，5月參加世界柑橘果醬大賽，弟弟奪獎，院方6人習藝3人獲獎，讓人驚喜。陳韻筠夫婦7年每月準備生日蛋糕為院童慶生，以爸媽角色關愛院童，縣長張麗善感謝2人引領，體悟築夢踏實成就感。

陳韻筠參加世界柑橘果醬大賽連年獲獎，6名信義育幼院生向她拜師學藝，3人勇奪銀賞、銅賞獎，雖有2名遺珠之憾，不過嘗過的人都大讚果醬成品酸甜適中，水準毫不遜色，給足孩子築夢信心。陳韻筠多年前與丈夫楊程超返鄉開烘焙坊，採購當季水果，研發各種果醬風味受好評，獲果醬界奧斯卡「世界柑橘果醬大賽」日本場金賞、銀賞獎。

「育幼院生缺爸媽的愛」，陳韻筠夫婦很喜歡孩子，以「超人爸媽」角色關愛數十名院生，每月準備生日蛋糕到育幼院慶祝，7年送超過80份生日蛋糕。院方鼓勵孩子增強自信，帶5名院生向陳韻筠拜師學藝，寒假一周5天

密集訓練，課後加緊練習，陳韻筠說，孩子果醬是自己出品，她從旁指導，得知奪獎，她感動地說「帶給孩子很大鼓舞！」

陳韻筠說，參賽者有對小兄弟剛進育幼院，不太會寫國字，學習態度佳，筆記全用畫的，進步飛快；哥哥發想葡萄柑橘果醬，弟弟做百香果柑橘果醬，口感分明、香氣十足，最終弟弟獲獎。

張麗善日前接見院生，代表孩子們感謝陳韻筠夫婦，引領大家體悟築夢踏實成就感；獲得全台南區大賽小提琴第1名院生阿駿演奏「月亮代表我的心」，氣氛溫馨。張麗善說，世界看見孩子們做的雲林果醬，期待殊榮成為大家勇於挑戰自我動力，朝夢想前進，總有一天將如願攻頂