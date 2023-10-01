台南麻豆防洪 小埤頭水路工程年底完工

台南市麻豆是文旦故鄉，其中埤頭里、小埤里一帶也是產區，埤頭里沿線居民約2500人，往年颱風暴雨易淹水，市府爭取經費建小埤抽水站、小埤社區調節前池，3月完工，7月至今經歷颱風，社區無積淹水，水利局再啟動二階段計畫，興建小埤頭中排二蒐集水路工程，設分洪涵管導引農田逕流，保護社區外又能抽排農地積水，預訂年底前完工。

南市府水利局說，埤頭里區域排水3.8公里，在流經西邊寮橋後匯入麻豆排水系統，沿線聚落居民約2500人，集水區也是文旦產區，2015年杜鵑颱風侵襲，24小時累積雨量270毫米，淹水150公頃。市府先後完成埤頭排水全線護岸系統性治理、小埤社區部落防護及永安宮應急抽水站，再進行瓶頸段西邊寮橋改建、擴建永安宮抽水站等工程，2021年0605豪雨24小時累積雨量304毫米，淹水面積下降到30公頃。

後續市府爭取水利署經費，核定3500萬元新建小埤抽水站及小埤社區調節前池，結合蓄洪調解及緊急預備電力措施，大幅提昇集水區抽排能量，3月完工，7月起遭遇颱風、強降雨考驗，均未發生淹水，當地居民說「跟之前差很多！」

水利局繼續二階段計畫，評估採用新設分洪涵管導流農田逕流，同時透過水門管控，保持抽水站第一優先保護社區排洪，並在抽水量能有餘裕兼具協助抽排農地積水，涵管長度約180公尺，經費500萬元，預計年底完工，對種植文旦農民是一大利多。近年麻豆區治水防洪建設，包括麻豆工業區市地重劃建立全區下水道系統，另有麻豆公10、公11滯洪池及新設麻工、麻柚抽水站，以及雨水下水道工程多元治水，合計投入逾13億元，面對極端氣候考驗。