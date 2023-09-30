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中秋放炮到凌晨擾民增 嘉義縣傳國小遭闖放煙火留垃圾

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣新港鄉文昌國小昨夜遭人闖入，放大量煙火且未收拾，留下滿目瘡痍的煙火盒裝垃圾。圖／取自賴英杰臉書
嘉縣新港鄉文昌國小昨夜遭人闖入，放大量煙火且未收拾，留下滿目瘡痍的煙火盒裝垃圾。圖／取自賴英杰臉書

中秋烤肉助興放煙火，嘉義縣昨今兩天傳出多起放鞭炮到凌晨三、四點惹怒居民。依據嘉義縣消防局獲報資料統計，近2日共接獲13件鞭炮噪音防礙安寧陳情，9月29日8件、9月30日5件。但嘉義縣環保局指出，中秋節前後28、29日未接獲鞭炮噪音陳情案件。

據了解，今天水上鄉凌晨3點多柳林村苦竹寺牌樓有居民陳情鞭炮噪音防礙安寧，而本報也接獲居民抱怨，水上鄉大堀村昨夜一群青少年在廟前廣場持續放鞭炮到今天凌晨三、四點，居民遭擾，苦不堪言，憤怒難平。

另新港鄉文昌國小操場，也傳出遭人闖入放大量煙火，且放完未收拾，留下滿目瘡痍的大量高空煙火盒裝垃圾；校長賴英杰見此在其臉書表示，這一幕讓人看了很心痛，放鞭炮者玩得開心，卻讓孩子傷心，是最不好的示範，且學校是學習的場域，本不該燃放爆竹煙火，更何況未收拾善後。

嘉義 噪音 中秋節

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