背起20公斤熱煙霧機 黃偉哲與化學兵一起進行戶外噴藥

中秋連假防疫沒假期，台南市環保局今天下午排定至東區富強里進行戶外化學防治作業，台南市長黃偉哲近日甫取得登革熱施藥人員訓練證照，也於午後悄悄現身至東區富強里活動中心，與陸軍第8軍團39化學兵群弟兄，一起進行化學防治。

黃偉哲在清潔隊長指揮下背起重達20公斤的熱煙霧機，以及使用噴霧機，逐戶對民宅屋頂、天溝及盆栽，以及社區排水溝進行化學防治噴藥作業，盡管汗如雨下，仍不停歇直至區塊防治作業完成，以實際行動展現登革熱防治的決心。

市府表示，近日正值中秋連假，但市長黃偉哲對登革熱防治工作仍念茲在茲，日前參加環保局施藥人員訓練課程，取得證照後，今日實際赴社區現場執行防治噴藥作業。

午後台南秋老虎發威，但為了讓市民能安渡中秋連假，台南市政府在中秋節期間對登革熱防疫毫不放鬆，各區公所、衛生所、環保局及市府支援防疫夥伴們都堅守各自崗位，為防治登革熱而努力。

台南市截止昨日已累積本土病例為10,857例，為防止疫情擴散，防疫人員除立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施。

市府強調，市民歡度連假，但對市府而言防疫無假期，連假期間市府相關單位也會兢兢業業地做好疫情防治，盡全力守護市民的健康安全。

衛生局強調，落實孳清是登革熱防治的重中之重，提醒民眾烤肉後廢棄物應妥善分類處理勿隨手丟棄，避免雨後形成孳生源，反而增加社區疫情傳播風險。防治登革熱沒有捷徑，惟有落實孳清再孳清。