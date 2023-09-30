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不受登革熱疫情影響！台南中秋連假古蹟美食街遊客擠爆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋連假國華街湧入觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋連假國華街湧入觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供

中秋節連假台南各觀光景點湧現觀光人潮，昨天首日統計約有17萬人，今天連假第二天一早人潮更多，國華海安商圈、南紡購物中心、安平古堡、赤崁文化園區及孔廟文化園區周邊近5.2萬人潮，比起昨天約增加1成，觀旅局推薦台南賞月秘境，包括虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、林默娘公園、觀夕平台、漁光島等，可把握連假時間前往捕捉美麗月圓。

觀光旅遊局長林國華表示，根據各景點遊客統計，中秋節首日台南各主要觀光景點共有17萬的人潮，包含許多返鄉遊子，特地回家鄉品嘗道地的台南美食，像是肉燥飯、牛肉湯名店門口大排長龍，應景的麻豆文旦也是人氣滿滿。

在安平遊憩碼頭，9月初盛大辦理的「航海王ONE PIECE海潮慶典」，讓許多航海迷慕名前往，許多coser也到場採景拍攝，掀起一股航海王熱潮，讓港濱軸帶在連假第一天就有1.2萬人次。

市區的國華海安商圈連假期間舉辦「柚來了-慢活市集」，首日也有4.3萬人次來逛街吃美食，都是大家連假遊台南的熱門景點。頑皮世界野生動物園也舉辦「兔兔同萌過中秋」系列活動，第一天便有近2 千人次進場。

今天連假第二天上午天氣舒服涼爽，一早國華海安商圈、南紡購物中心、安平古堡、赤崁文化園區及孔廟文化園區周邊近5.2萬人潮，許多景點遊客均較前一天增多，像是山上水道博物館、國華海安商圈、頑皮世界野生動物園、左鎮化石園區、虎頭埤風景區、安平老街等，整體而言增加超過1成。

觀旅局表示，文化局在安平古堡推出「穿越時空，重返400 年前的熱蘭遮城」活動，遊客穿越400年體驗17世紀的貿易榮景，包括場景搭建、服裝、道具也都精心還原，許多美食攤位吸引遊客駐足。走馬瀨農場「玉兔迎中秋」有烏克蘭的特技秀及哈薩克的飆馬秀，體驗來自異國的風情趣味。

台南今年登革熱疫情延燒，6月迄今累計病例數突破1萬例，在中秋節達到高峰，商圈古蹟景點絲毫不受影響，擠滿遊客，市區車水馬龍，一如以往連假。市府中秋假期也不鬆懈加強孳清，拚中秋節後疫情反轉，以迎接下周4天國慶連假。

中秋連假神農街湧入觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋連假神農街湧入觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋連假，安平「航海王ONE PIECE海潮慶典」單日吸引萬人。圖／台南市觀旅局提供
中秋連假，安平「航海王ONE PIECE海潮慶典」單日吸引萬人。圖／台南市觀旅局提供
中秋連假安平古堡湧入觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供
中秋連假安平古堡湧入觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供

中秋節 連假 台南

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