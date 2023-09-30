第一屆藝人盃歌唱聯誼賽10月14日台南登場 今起受理報名

台南市「街頭藝人暨樂團協會」發起首次舉辦「112年第一屆藝人盃歌唱聯誼比賽」，即日起受理報名到10月07日止。10月14日比賽，分青壯組(實歲55歲及以下)社會組(實歲56歲及以上)，報名人數限額各110名。

協會表示，比賽地點在台南市南區白雪社區活動中心，歡迎全國歌唱愛好民眾來展現才華，請把握機會，大膽來報名一展好聲音，讓台南市街頭藝人暨樂團協會成為發光發熱的舞台。感謝市議員周麗津服務處、南區鹽埕里辦公處協助。

協會表示，比賽時間當天上午8點半到下午6點，參賽者一律8點報到。參賽者伴奏一律採用音圓伴唱機、可看螢幕不扣分、限用賽會提供支麥克風。詳細競賽規則、不同名次獎金與報名資格費用、參賽方式請洽常務理事葉玉雲0932-630603或理事穆儷月 0936-912431、監事史慧文0930-094333。