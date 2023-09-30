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麻豆文旦產區防洪 小埤頭中排二蒐集水路年底完工

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南市水利局啟動第二階段計畫，興建小埤頭中排二蒐集水路，年底完工。照／台南市水利局提供
南市水利局啟動第二階段計畫，興建小埤頭中排二蒐集水路，年底完工。照／台南市水利局提供

台南市麻豆區是文旦故鄉，其中埤頭里、小埤里一帶也是產區之一，但往年因地勢問題，遭逢颱風暴雨就容易有淹水情形發生，造成民眾損失與不便，南市府爭取經費興建小埤抽水站、小埤社區調節前池，今年3月完工發揮效能，7月迄今經歷颱風、豪雨社區已無積淹水情形，水利局再啟動二階段計畫，興建小埤頭中排二蒐集水路工程，設分洪涵管導引農田逕流，保護社區外又能抽排農地積水，預計年底前完工。

南市府水利局指出，埤頭里區域排水全長3.8公里，在流經西邊寮橋後匯入麻豆排水系統，沿線聚落居民約2500人，集水區也是文旦產區，民國104年杜鵑颱風侵襲，24小時累積雨量達270毫米，淹水面積達150公頃。

南市府先後完成埤頭排水全線護岸系統性治理、小埤社區部落防護及永安宮應急抽水站，再進行瓶頸段西邊寮橋改建、擴建永安宮抽水站等工程，110年0605豪雨時24小時累積雨量約304毫米，淹水面積已下降到30公頃左右。

後續市府爭取水利署經費，核定3500萬元新建小埤抽水站及小埤社區調節前池，結合蓄洪調解及緊急預備電力措施，大幅提昇集水區抽排能量，今年3月完工，今年7月起遭遇颱風、強降雨考驗，均未發生淹水情形，當地居民也說「跟之前差很多！」

水利局繼續二階段計畫，評估採用新設分洪涵管導流農田逕流，同時透過水門管控，保持抽水站第一優先保護社區排洪，並在抽水量能有餘裕時，兼具協助抽排農地積水，涵管長度約180公尺，經費500萬元，預計年底完工，對當地種植文旦的農民可說是一大利多。

近年來麻豆區治水防洪建設，包括麻豆工業區市地重劃建立全區下水道系統，另有麻豆公10、公11滯洪池及新設麻工、麻柚抽水站，以及雨水下水道工程多元治水方式，合計投入超過13億元，以面對未來極端氣候考驗。

麻豆區埤頭里、小埤里以往是易淹水區，經多年整治後，今年通過颱風、雨季考驗，社區沒再發生淹水情形。照／台南市水利局提供
麻豆區埤頭里、小埤里以往是易淹水區，經多年整治後，今年通過颱風、雨季考驗，社區沒再發生淹水情形。照／台南市水利局提供

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