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曾文水庫風景區嘉義農場荒廢養蚊子挨批 退輔會：招商活化
跨嘉南縣市曾文水庫滿水位，湖光山色美景再現，吸引遊客，但遊客發現大埔鄉轄內興建先總統「蔣公行館」的退輔會嘉義農場，荒廢封閉，淪為蚊子農場，相當可惜；管理單位退輔會彰化農場嘉義分場說，依促參法辦理招商中，已委託顧問公司辦理可行性評估報告，下月提報退輔會審查。
曾文水庫風景區退輔會開發的嘉義農場，擁有國內唯一設水庫旁的先總統「蔣公行館」，原出租劍湖山集團經營，因2009年八八風災損壞，結束營業荒廢10年，退輔會重新招標，緻州公司取得40年經營權，原計畫分期開放，因故解約後又碰上疫情，農場荒廢至今，大門深鎖。
嘉義農場淪為養蚊子場所，造成公庫收入短收，連帶衝擊大埔觀光產業，審計單位調查認為是退輔會連續2次辦理嘉義農場ROT案草率，收益評估過於樂觀，行文糾正，要求速謀對策，讓農場早日恢復營運。
退輔會彰化農場嘉義分場說，依促參法辦理招商，已委託顧問公司辦理可行性評估報告，日前舉行公聽會，下月提報退輔會審查，審查通過，公告辦理招商。對此，大埔鄉長吳明勳表示，還要觀望，因為過去退輔會多次招商都失敗收場，農場招商經營期限長，條件優，招商要成功，退輔會要有積極作為。
曾文水庫湖畔農場逾40公頃，有如被遺忘「桃花源」，1952年將軍任同堂率360退役官兵開發，生態多樣豐富，有大冠鷲、澳洲胡桃林馬拉加西巨竹、五色鳥、百年黃玉蘭、星蘋果、巴氏小雨蛙等，以及芒果、荔枝、棗子、錫蘭橄欖、巴西咖啡等經濟果樹，農場有「蔣公行館」、服務中心、旅館區、歐風庭園、森林小木屋、露營及烤肉區等，遊憩規畫完善。
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