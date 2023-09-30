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一路「健康」到底！嘉市新開發湖子內區段徵收 路牌奇景命名原因曝　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府新開發的湖子內區段徵收，有網友日前在臉書粉專「飛翔在天際」分享湖子內街道上路牌「刷一排健康」照片，從健康路到健康街都有（左）。圖／取自臉書粉專「飛翔在天際」、記者魯永明攝影
嘉市府新開發的湖子內區段徵收，有網友日前在臉書粉專「飛翔在天際」分享湖子內街道上路牌「刷一排健康」照片，從健康路到健康街都有（左）。圖／取自臉書粉專「飛翔在天際」、記者魯永明攝影

嘉市府新開發的湖子內區段徵收，住宅、商業區完售，逾千戶新建房屋店面林立，有如新市鎮；有網友日前在臉書粉專「飛翔在天際」分享湖子內街道上路牌「刷一排健康」照片，從健康路到健康街都有，奇特畫面掀起熱議；地方人士說，健康路命名，原來是市府早期有意規畫「健康防老園區」。

臉書粉專「飛翔在天際」分享題為「一路健康到底」照片，只見湖子內湖美一路上，有整排「健康」路牌，沿途不是健康路就是健康街。吸引大批網友按讚，有網友笑說「好有特色的道路」、「每次經過都覺得好健康」、「祝你一路健康」。還有網友分享，一路上路牌都「健康」，常常迷路；也有網友質疑照片，內行網友解釋，使用長焦鏡頭拍攝，造成物體前後距離看起來比實際上更近，照片看起來相距約20公尺，但實際上的距離可能到60、70公尺以上。

湖子內區段徵收果真有那麼多「健康路、街」？記者前往勘查，與臉書貼的照片一樣，只是臉書照使用長焦鏡頭拍攝，才看起來相距約20公尺；至於為何命名健康路、街？ 市府說，湖子內區段徵收新闢道路計50條，依「嘉義市道路命名及門牌編釘辦法」：路寬14公尺以上命名「路」、寬度7公尺以上未滿14公尺命名「街」，新闢道路得命名為「路」計18條（最寬30公尺者2條），命名「街」計28條、長度不足200公尺僅得以「巷」命名者4條，共計50條。

新闢道路命名原則，參考當地里名名稱，參酌當地信仰中心順興宮名稱，以及前市長涂醒哲任內計畫將在此建構健康防老園區概念，共提出「順興路」、「興美街」、「湖美路（街）」、「健康路（街）」、「環湖路」等具系統化與邏輯化的路名名稱，取得當地居民共識後確定。

區段徵收 嘉義

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