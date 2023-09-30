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雲林啟動區段徵收 斗六人文公園可望成副都心

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，圖為人文公園現址。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，圖為人文公園現址。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府繼10年前推動斗六社口區段徵收開發案，成功帶動周邊地區發展，日前再經內政部審核通過斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，該區開發後將有40%的土地為公共設施，地主平均可分回45%的土地。

斗六人文公園現址為台糖所有，1994年該址由農業區變更住宅區，縣府因配合全國運動會，向台糖租用開發人文公園，2005年底約滿後，台糖有意收回土地，居民發起搶救人文公園自救會，希望保留人文公園。

縣長張麗善說，因斗六都市計畫商業區、住宅區發展已趨飽和，因應地方發展及尊重民意，縣府提出整合人文公園及附近農業區整體規畫、開發構想，透過政府與民間合作開發，促成土地所有權人及公共利益雙贏。該案從2020年首次開公聽會，到27日終於獲內政部土地徵收審小組決議通過，10月底公告區段徵收（公告開始土地禁止移轉），全區預計2026年中完工及點交。

人文公園區段徵收案計畫開發約17.88公頃，開發費用約19.52億元，計畫區內農業區土地現況土地使用主要為空地、公園及零星農作、建物使用，整體呈現低度及不當利用狀態，透過規畫住宅區及商業區結合並保留人文公園3.4849公頃公園用地，並以土地使用分區管制引導土地發展。

地政處指出，內政部要求該案須符合公益，所以住宅區有0.63公頃，緊臨縣警局，規畫建地上10層、地下2層500戶社會住宅，部分空間可能規畫社福使用，商業區畫於已遷移人文夜市，停車場規畫在緊鄰公明路側，40%土地公共設施包括道路、公園、停車場、滯洪池，周邊有大學、縣政中心，可望成為斗六副都心。

區段徵收 斗六 內政部

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