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機車不強制兩段式左轉 台南10月試辦
台南市道安會報日前通過決定取消內側禁行機車及不強制兩段式左轉，引發熱議，市長黃偉哲昨天臉書表示，10月初試辦，第一階段以車流量較大的市區與永康區幾個路段進行，若試辦良好，有效減少事故也提高通行效率，將逐步擴大推動。交通局表示，先從「一快一混車道」試辦，兩段式左轉並非全面取消，仍會保待待轉區，提供多一個選擇。
市府表示，因機車行駛外側車道常面臨公車靠站、還有汽車進出路邊停車格干擾，導致速差或視線受影響，造成用路安全問題。經交通局審議並蒐集專家學者、相關單位及機車安全議題公民團體意見後，在此次道安會報提案通過，會選定路段試辦，再逐步推動取消機車強制兩段式左轉。
此消息一出引發民眾熱烈討論，認同民眾表示，台南終於突破守舊，「左轉靠左、右轉靠右」簡單又直覺，行車才是最安全，「早就該趕快改一改了」，但也有民眾憂心機車不打方向燈直接左切，可能造成交通事故增加。交通局表示，將會透過標誌、標線設施與行為宣導等配套方案，提升行車安全意識，也會在試辦期間監控各路段車流狀況。
議員林依婷指出，可保障機車族群至少有兩車道行駛空間，如果是一快車道、一混合車道（一快一混），沒有機車專用道道路，例如府前路、健康路，都有可能成為取消內線禁行機車試辦道路，正式上路時將組團試騎，邀請交通路權團體來台南，分享安全騎行在內側車道以及直接左轉觀念。
議員李宗霖也說，台南舊市區多數主幹道都是雙向4線道，當內側禁止機車、外側又常被違停或有公車、腳踏車等通行，機車騎士不得不選擇違規進入內側車道。過去已與交通局協商，在崇興、崇聖路二段口及本原街左轉海佃路口等車流量較小且較無爭議路口，取消強制兩段式左轉。
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