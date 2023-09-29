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台南菁寮黃家百年古厝整修落成 近百人返家團圓度中秋

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影

今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村有一間黃家百年古厝，今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫遵循古禮，向祖先上香祭拜，並舉行傳統的謝土儀式，黃家子孫雖然散落世界各地各有成就，但是對於祖厝還有濃濃情感，大家出錢出力將已經頹廢倒塌的傳統房屋整修地煥然一新，並選在中秋節這天邀請大家回鄉團圓，凝聚家族情感。

菁寮黃家古厝位於台南後壁無米樂社區內，以米聞名的台南後壁的無米樂社區，曾經以無米樂記錄片聞名至今，社區還保存著良好的文化產物，有多達10多間的早期文物館，還有社區阿嬤的編製工作坊，讓人體驗農村樂活行！ 而當地古色古香的裝潢，也成為熱門的拍片場景，當地的黃家古厝過去因為年久失修多年無人居住，一度頹廢傾倒無人聞問長達三十多年，為了讓黃家子孫能夠有家族的根能夠一代一代流傳下去，家族中包括黃尹呈，黃順天等人決定自力整修古厝，不但依照原樣將古厝原汁原味全部翻新，還仿照圓明園裝設12生肖獸首噴泉，並立碑讓後人可以回顧並感恩前人的辛勤耕耘和付出。

黃尹呈表示，菁寮黃氏家族古厝建於民國初年，百年來可說是人才輩出，培育了工程博士，教授，醫生，軍官，教師等各行各業的菁英，可說是一座地靈人傑的風水寶地，而且子孫們的發展也是青出於藍，由於老古厝經歷百年歲月的風霜洗禮，加上年久失修已經破舊不堪，這次由黃氏宗親們的熱心協助出錢出力，終於恢復了祖宅往昔風貌，希望黃家子孫回來看到老房子時，更能理解前輩祖先胼手胝足的奮鬥精神，為社會做出正面的貢獻。

今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，整修後的空間讓家族成員回味不已。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，整修後的空間讓家族成員回味不已。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，整修後的空間讓家族成員回味不已。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，整修後的空間讓家族成員回味不已。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，整修後的空間讓家族成員回味不已。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，整修後的空間讓家族成員回味不已。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓。記者劉學聖／攝影
台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓。記者劉學聖／攝影
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
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今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村的黃家百年古厝今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫返鄉團圓，凝聚家族情感場面熱鬧。記者劉學聖／攝影
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