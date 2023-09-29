台南菁寮黃家百年古厝整修落成 近百人返家團圓度中秋
今天是中秋節闔家團圓日子，在台南無米樂故鄉後壁區菁寮村有一間黃家百年古厝，今天舉行整修落成謝土儀式，約有近百位黃家後代子孫遵循古禮，向祖先上香祭拜，並舉行傳統的謝土儀式，黃家子孫雖然散落世界各地各有成就，但是對於祖厝還有濃濃情感，大家出錢出力將已經頹廢倒塌的傳統房屋整修地煥然一新，並選在中秋節這天邀請大家回鄉團圓，凝聚家族情感。
菁寮黃家古厝位於台南後壁無米樂社區內，以米聞名的台南後壁的無米樂社區，曾經以無米樂記錄片聞名至今，社區還保存著良好的文化產物，有多達10多間的早期文物館，還有社區阿嬤的編製工作坊，讓人體驗農村樂活行！ 而當地古色古香的裝潢，也成為熱門的拍片場景，當地的黃家古厝過去因為年久失修多年無人居住，一度頹廢傾倒無人聞問長達三十多年，為了讓黃家子孫能夠有家族的根能夠一代一代流傳下去，家族中包括黃尹呈，黃順天等人決定自力整修古厝，不但依照原樣將古厝原汁原味全部翻新，還仿照圓明園裝設12生肖獸首噴泉，並立碑讓後人可以回顧並感恩前人的辛勤耕耘和付出。
黃尹呈表示，菁寮黃氏家族古厝建於民國初年，百年來可說是人才輩出，培育了工程博士，教授，醫生，軍官，教師等各行各業的菁英，可說是一座地靈人傑的風水寶地，而且子孫們的發展也是青出於藍，由於老古厝經歷百年歲月的風霜洗禮，加上年久失修已經破舊不堪，這次由黃氏宗親們的熱心協助出錢出力，終於恢復了祖宅往昔風貌，希望黃家子孫回來看到老房子時，更能理解前輩祖先胼手胝足的奮鬥精神，為社會做出正面的貢獻。
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