「熱蘭遮市集」隆重開市 重返17世紀台南歷史現場

2023年首屆「熱蘭遮市集」，下午在安平古堡熱蘭遮博物館前廣場隆重開市。南市府在文化部支持下，搭配熱蘭遮博物館盛大開館時刻，來到17世紀世界的台南歷史現場。

走進市集猶如踏入「時空傳送門」，重返400年前熱蘭遮（今安平）市集。台南市文化局新聞稿表示，市集現場打造17世紀場景，西拉雅、日、荷等多元族群裝扮攤商、使用當時銀元、貝殼幣消費，讓民眾充分感受當時各方人群由海上來到台南貿易氛圍。

熱蘭遮市集策展人、「聚珍臺灣」總監王子碩表示，籌備期間多次向國立台灣歷史博物館及西拉雅文化專家段洪坤討論、考究並徵詢意見。「熱蘭遮市集」營造出400多年前大航海時代貿易氛圍，重現當時人群紛雜，多元文化匯聚且並存於台南樣貌。市集策劃期望兼顧史實與現實的平衡，同時發揮市集活動的樂趣以及和民眾對話可能性。

台南市長黃偉哲表示，文化古都台南擁有豐富文化底蘊。熱蘭遮城於400年前建立，因著地利而成為全球貿易據點之一，開啟台南與世界互動的各種歷程。人群在此相遇、文化在此磨合，構築當代台南文化雛型，形塑台南具多樣性及包容性的在地特色。

黃偉哲期望透過熱蘭遮市集動態策展，將熱蘭遮博物館靜態展示內容延伸到安平古堡園區，乃至整個安平。共同感受「一起台南，世界交陪」精神。歡迎民眾來台南，一起「穿越時空 逛熱蘭遮市集」。

今明兩天市集活動期間，各攤位呈現各族群美食及特色物產，現場有互動式戲劇表演，分別邀請金曲歌王謝銘祐、津輕三味線演奏家張惟喬到場演出，此外「聚珍臺灣」也以仿古書店方式，展示相關文物，讓民眾能深刻感受當時氛圍。期待民眾在中秋連假期間參與這場不同以往的市集活動，共同迎接台南400的即將到來。