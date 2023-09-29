台南中秋連假遊客多 絲毫不受登革熱疫情影響

今天是中秋節，台南豔陽高照，不少人出遊踏青，多處古蹟景點擠滿了人，相較於去年中秋同期，遊客數成長逾8%，絲毫不受登革熱疫情影響。

中秋連假今天登場，首日就是中秋節，台南昨晚就掀起烤肉熱潮，即使今天日間氣溫明顯提高，戶外林地、空曠處等仍可看到有人架起烤肉架，親朋好友們邊烤邊吃邊聊，相當應景。

台南今年登革熱疫情延燒，6月迄今累計病例數突破1萬例，但多數古蹟景點絲毫不受影響，擠滿遊客，市區車水馬龍，一如以往連假。

因應中秋烤肉風潮，台南市政府則推出台南肉品攻略地圖，彙整26處市場及76個攤位，讓市民和遊客烤好烤滿，另有室內、戶外、靜態、動態等各項活動，吸引眾人歡樂過節。

市府觀光旅遊局統計，中秋連假首日上午，海安商圈、小西門商圈及南紡商圈湧入逾2萬人次逛街人潮；安平區、鹽水區、新化區及後壁區菁寮等老街也有逾1萬人次的人流。

此外，關子嶺風景區、梅嶺風景區及善糖文化園區、赤崁園區、孔廟文化園區等戶外景點，上午也吸引逾1萬5千人次旅遊。綜觀各古蹟景點大數據顯示，台南今年中秋遊客數較去年中秋同期成長逾8%。

市區1名居民告訴中央社記者，依以往經驗來看，即使多數人習慣中秋節返鄉，但今年中秋節連假3天，首日就是中秋節，明天是連假第2天，她相信遊客數一定更多，除非天候驟變或降下大雨。