中秋節台南湧入遊客 安平海潮慶典、交流道周邊易壅塞

中秋3天連假今天開始，台南預期將湧現大量遊客，安平遊憩碼頭限期舉辦「ONE PIECE 海潮慶典」活動， 將帶動另一股觀光熱潮，安平周邊道路車流量增加，請遊客遵守現場警力與交管人員指揮引導停車；另國道永康、大灣、仁德交流道周邊道路，預估下午將湧現車潮。

交通局長王銘德表示，中秋連假歡迎遊客造訪台南，交通局等相關單位加強監控進出觀光熱區易壅塞路段，即時發布停車與改道訊息及調整塞車道路號誌，並與現場警力橫向聯繫、通力合作，即時因應、疏導，以維持交通順暢、不打結。

王銘德提醒，透過以往經驗分析連假期間「ONE PIECE 海潮慶典」展覽將湧入大量車潮，安平地區周邊道路車流量增加，遊客可將車輛停靠於安平區內運河停3停車場、安平古堡停車場、安億停車場及港濱歷史公園停車場，維持安平遊憩碼頭周邊道路車流順暢；此外，位於安平區中華西路上的臨安橋目前正進行改建作業，請來往的民眾通過臨時鋼便橋時，放慢車速並遵守現場義交人員引導。

另下午尖峰時段經由國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等周邊平面道路如仁德中山路、永康中正北路、永康復興路與市區往返交流道如小東路、東門路，環線聯外道路往返北區、安南區如中華西路、中華北路等路段均出現大量車流，智慧交通中心皆即時啟動交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、高速公路局保持密切聯繫，即時因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。