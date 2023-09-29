快訊

「太倒胃口」 高雄消費者投訴中秋烤肉買到好市多發臭肉

國巨董事長陳泰銘拍賣「史上最貴」2.5萬瓶藏酒！總價估逾16億元

「第一個沒有李玟」的中秋節 二姊李思林感嘆：月亮不圓了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節台南湧入遊客 安平海潮慶典、交流道周邊易壅塞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大灣交流道預估下午湧車潮。圖／台南市交通局提供
大灣交流道預估下午湧車潮。圖／台南市交通局提供

中秋3天連假今天開始，台南預期將湧現大量遊客，安平遊憩碼頭限期舉辦「ONE PIECE 海潮慶典」活動， 將帶動另一股觀光熱潮，安平周邊道路車流量增加，請遊客遵守現場警力與交管人員指揮引導停車；另國道永康、大灣、仁德交流道周邊道路，預估下午將湧現車潮。

交通局長王銘德表示，中秋連假歡迎遊客造訪台南，交通局等相關單位加強監控進出觀光熱區易壅塞路段，即時發布停車與改道訊息及調整塞車道路號誌，並與現場警力橫向聯繫、通力合作，即時因應、疏導，以維持交通順暢、不打結。

王銘德提醒，透過以往經驗分析連假期間「ONE PIECE 海潮慶典」展覽將湧入大量車潮，安平地區周邊道路車流量增加，遊客可將車輛停靠於安平區內運河停3停車場、安平古堡停車場、安億停車場及港濱歷史公園停車場，維持安平遊憩碼頭周邊道路車流順暢；此外，位於安平區中華西路上的臨安橋目前正進行改建作業，請來往的民眾通過臨時鋼便橋時，放慢車速並遵守現場義交人員引導。

另下午尖峰時段經由國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等周邊平面道路如仁德中山路、永康中正北路、永康復興路與市區往返交流道如小東路、東門路，環線聯外道路往返北區、安南區如中華西路、中華北路等路段均出現大量車流，智慧交通中心皆即時啟動交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、高速公路局保持密切聯繫，即時因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

大台南智慧交通中心串聯道路資訊可變號置(CMS)及台南即時交通資訊網，將最即時的交通資訊發送給用路人進行參考，即時避開壅塞路段，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制、及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。民眾可收聽廣播、注意電子看板，也可透過「台南市即時交通資訊網」掌握即時路況。

仁德交流道預估下午湧車潮。圖／台南市交通局提供
仁德交流道預估下午湧車潮。圖／台南市交通局提供
台南市中華西路臨安橋正在改建。圖／台南市交通局提供
台南市中華西路臨安橋正在改建。圖／台南市交通局提供

台南 停車場 連假 中秋節

延伸閱讀

「第一個沒有李玟」的中秋節 二姊李思林感嘆：月亮不圓了！

過中秋，不可不知的中秋大小事！

影／台南安平觀夕平台列稽查重點 深夜放煙火已開5張罰單

中秋節湧返鄉出遊車潮 省道易壅塞路段看這查

相關新聞

台南試辦機車不強制兩段式左轉熱議 黃偉哲貼文曝進度

台南市道安會報日前通過決定取消試辦強制機車兩段式左轉，預計採漸進式開放，引起熱烈討論，多位民代也在議會質詢關切，市長黃偉...

登革熱延燒 網傳薄荷油、白花油加咖啡渣可驅蚊 南市衛生局建議這樣做

登革熱疫情持續延燒，台南市確診病例已經突破萬人，家戶動員孳清，加上秋節連假南北人流大移動，民眾也提高警覺，趕緊啟動防蚊滅...

中秋節台南湧入遊客 安平海潮慶典、交流道周邊易壅塞

中秋3天連假今天開始，台南預期將湧現大量遊客，安平遊憩碼頭限期舉辦「ONE PIECE 海潮慶典」活動， 將帶動另一股觀...

中秋連假 台南新化圓環車輛通行線大洗牌

台南市新化警分局今天公告，提醒到新化旅遊民眾注意「新化圓環交通變革及路況」。原本機車行駛至新化圓環禁止直行，僅能繞圓環外...

睽違10年雲林再度啟動區段徵收 斗六人文公園周邊可望成為副都心

雲林縣政府繼10年前推動斗六社口區段徵收開發案，成功帶動周邊地區發展，日前再經內政部審核通過斗六人文公園區段徵收案，將於...

明揚大火當借鏡 台南業者投入2000萬自主防災

中秋連假第一天，警消同仁仍得維持人力值勤，台南市長黃偉哲一早與地方民代、消防之友會成員前往消防局第二大隊駐地慰問留守的消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦