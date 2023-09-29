台南試辦機車不強制兩段式左轉熱議 黃偉哲貼文曝進度

台南市道安會報日前通過決定取消試辦強制機車兩段式左轉，預計採漸進式開放，引起熱烈討論，多位民代也在議會質詢關切，市長黃偉哲也在臉書貼文表示十月初將開始試辦，機車不強制二段式左轉。第一波將以車流量比較大的市區與永康區，評估幾個路段進行，路段確定會立刻公布。

黃偉哲說，「左轉靠左，右轉靠右」，如想維持原本的二段式轉彎也可以。如果試辦情形良好，有效減少事故也提高通行效率，將會逐步擴大推動。

交通局指出，機車行駛在外側車道常面臨到公車靠站、還有汽車進出路邊停車格干擾，導致速差或視線受到影響造成用路安全問題。經過交通局審議並蒐集專家學者、相關單位及機車安全議題的公民團體意見後，在本次道安會報提案並通過。

訊息一出後引發民眾熱烈討論，多位議員也在議會關切，交通局說明，開放方式會透過選定路段試辦，再逐步推動取消機車強制兩段式左轉，但同時也會保留待轉區，讓民眾能選擇已習慣的左轉方式，再透過標誌、標線設施與行為宣導等配套方案提升行車安全意識，也會在試辦期間監控各路段車流狀況。

認同民眾表示，台南終於突破守舊了，「左轉靠左右轉靠右」簡單又直覺，行車才是最安全的，交通規定越簡單越容易越好，「早就該趕快改一改了」；但也有民眾認為二段式左轉也有優點，但不需每個路口都有，像永康甲頂溪州寮大橋中央路及中華路口，機車騎到內車道跟汽車一起左轉，真的騎不進內側才兩段式待轉。

議員朱正軒說，支持擇定適當路口及路段試辦不強制兩段式左轉、也要試辦取消內側禁行機車，要求交通局盡速公佈具體試辦時間及地點。試辦不強制兩段式左轉，保留用路人選擇待轉與否的權利，需要待轉的人維持待轉，需要直接左轉的人也能安全的逕行左轉。重點在於，了依實際施行狀況提供科學數據，進行社會溝通凝聚社會共識。

台灣基進議員李宗霖也說，台南騎士們，熱騰騰的好消息，「取消單向兩線道禁行機車」終於要在台南搶先試辦了！

台南舊市區多數的主幹道都是雙向4線道，當內側禁止機車、外側卻又常被違停或有公車、腳踏車等通行，機車騎士不得不選擇違規進入內側車道。過去他的團隊已成功與交通局協商，在崇興、崇聖路二段口及本原街左轉海佃路口在車流量較小且較無爭議路口，成功取消強制兩段式左轉。

議員林依婷也說，試辦可保障機車族群「至少」有兩車道的行駛空間，如果是一快車道、一混合車道（一快一混），沒有機車專用道的道路，例如府前路、健康路，都有可能成為取消內線禁行機車的試辦道路，未來也會隨著試辦的情況調整開放其他一快一混車道。

林依婷表示，交通局不僅會試辦取消內線禁行機車，同時在試辦路段也會開放不強制待轉，但不取消待轉制度，習慣騎在外側車道右方的騎士，不用擔心未來一定得切到內側車道才可以左轉，照樣可以維持自己以往的用路習慣，等正式開放將組一波試騎，並邀請交通路權團體來台南分享安全騎行在內側車道以及直接左轉的觀念。