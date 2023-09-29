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中秋連假 台南新化圓環車輛通行線大洗牌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
中秋開始台南新化圓環車輛通行線大洗牌，警方呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝
中秋開始台南新化圓環車輛通行線大洗牌，警方呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝

台南市新化警分局今天公告，提醒到新化旅遊民眾注意「新化圓環交通變革及路況」。原本機車行駛至新化圓環禁止直行，僅能繞圓環外側行駛，今天起新化圓環開放機車騎進環內直行及左轉。圓環外環調整為2車道，汽、機車皆可行駛。

另汽車行駛動線、圓環外側禁止15噸以上大貨車行駛、自行車僅能行駛圓環外側都維持現況。警方提醒民眾，今天起至10月1日連續3天在重要道路、大賣場、聯外橋梁等採買、出遊人車潮眾多地點加派警力維持交通，請人車務必配合指揮引導。

而左鎮區台20線與台20乙路口至台20線北上27公里處車道因施工封閉、草山里171-1線草山二號橋因改建工程施工封閉，請用路人行經上述路段提前改道或依交管指揮通行。

新化分局長王智民表示，民眾要參加中秋節慶祝活動或出遊熱門景點，請盡量搭乘大眾運輸工具，新化分局將針對易聚集人、車潮地點，加強執行取締「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人違規、酒駕、超速」。

中秋開始台南新化圓環車輛通行線大洗牌，警方呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝
中秋開始台南新化圓環車輛通行線大洗牌，警方呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝
中秋開始台南新化圓環車輛通行線大洗牌，警方呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝
中秋開始台南新化圓環車輛通行線大洗牌，警方呼籲民眾注意。記者周宗禎／翻攝

車道 車潮 中秋節

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