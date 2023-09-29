聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋連假 台南新化圓環車輛通行線大洗牌
台南市新化警分局今天公告，提醒到新化旅遊民眾注意「新化圓環交通變革及路況」。原本機車行駛至新化圓環禁止直行，僅能繞圓環外側行駛，今天起新化圓環開放機車騎進環內直行及左轉。圓環外環調整為2車道，汽、機車皆可行駛。
另汽車行駛動線、圓環外側禁止15噸以上大貨車行駛、自行車僅能行駛圓環外側都維持現況。警方提醒民眾，今天起至10月1日連續3天在重要道路、大賣場、聯外橋梁等採買、出遊人車潮眾多地點加派警力維持交通，請人車務必配合指揮引導。
而左鎮區台20線與台20乙路口至台20線北上27公里處車道因施工封閉、草山里171-1線草山二號橋因改建工程施工封閉，請用路人行經上述路段提前改道或依交管指揮通行。
新化分局長王智民表示，民眾要參加中秋節慶祝活動或出遊熱門景點，請盡量搭乘大眾運輸工具，新化分局將針對易聚集人、車潮地點，加強執行取締「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人違規、酒駕、超速」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言