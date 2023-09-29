中秋連假 台南新化圓環車輛通行線大洗牌

台南市新化警分局今天公告，提醒到新化旅遊民眾注意「新化圓環交通變革及路況」。原本機車行駛至新化圓環禁止直行，僅能繞圓環外側行駛，今天起新化圓環開放機車騎進環內直行及左轉。圓環外環調整為2車道，汽、機車皆可行駛。

另汽車行駛動線、圓環外側禁止15噸以上大貨車行駛、自行車僅能行駛圓環外側都維持現況。警方提醒民眾，今天起至10月1日連續3天在重要道路、大賣場、聯外橋梁等採買、出遊人車潮眾多地點加派警力維持交通，請人車務必配合指揮引導。

而左鎮區台20線與台20乙路口至台20線北上27公里處車道因施工封閉、草山里171-1線草山二號橋因改建工程施工封閉，請用路人行經上述路段提前改道或依交管指揮通行。