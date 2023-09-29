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睽違10年雲林再度啟動區段徵收 斗六人文公園周邊可望成為副都心

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，圖為人文公園現址。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，圖為人文公園現址。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府繼10年前推動斗六社口區段徵收開發案，成功帶動周邊地區發展，日前再經內政部審核通過斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，該區開發後將有40%的土地為公共設施，地主平均可分回45%的土地。

斗六人文公園現址為台糖所有，1994年該址由農業區變更為住宅區，縣府因配合全國運動會，向台糖租用開發人文公園，2005年底約滿後，台糖有意收回土地，居民發起搶救人文公園自救會，希望保留人文公園。

縣長張麗善表示，因斗六都市計畫商業區、住宅區發展已趨飽和，因應地方發展及尊重民意，縣府提出整合人文公園及附近農業區進行整體規畫、開發構想，透過政府與民間合作開發，促成土地所有權人及公共利益雙贏局面。

該案從2020年首次召開公聽會，到本月27日終於通過內政部土地徵收審小組獲決議通過，預計將於10月底公告區段徵收（公告開始土地即禁止移轉），全區預計於2026年中完工及點交。

人文公園區段徵收案計畫開發面積約17.88公頃，開發總費用約19.52億元，計畫區內農業區土地現況土地使用主要為空地、公園及零星農作、建物使用，整體呈現低度及不當利用狀態，透過規畫住宅區及商業區結合並保留人文公園3.4849公頃公園用地，並以土地使用分區管制引導土地發展。

縣府地政處指出，內政部要求該案必須符合公益性質，所以住宅區有0.63公頃面積，緊臨雲林縣警察局，初步規畫將興建地上10層、地下2層的500戶社會住宅大樓，部分空間可能規畫為社福使用，商業區則畫於已遷移的人文夜市一帶，停車場規畫在緊鄰公明路側。

地政處表示，該計畫區開發後有40%的土地面積是公共設施，包括道路、公園、停車場、滯洪池，因該區夾在成熟發展地區中間，周邊有大學、縣政中心，民眾都很期待開發後能夠打造城市新風貌，可望成為斗六副都心，預估地主平均可分回的土地約45%。

雲林斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，圖為人文公園現址，緊鄰雲林科技大學、縣政中心。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六人文公園區段徵收案，將於10月底公告區段徵收，並規畫興建500戶社會住宅大樓，圖為人文公園現址，緊鄰雲林科技大學、縣政中心。記者陳雅玲／攝影

區段徵收 斗六 內政部

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