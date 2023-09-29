刷新就職成功新紀錄 73歲阿嬤成功重返職場擔任照服員

勞動部鼓勵中高齡重返職場，73歲的謝素華因丈夫中風行動不便，離開職場在家照護，今年初丈夫身體好轉，讓她決心重返職場，雲林斗六就業中心評估她有居家照護概念，輔導她取得照服員證照，並成功媒合她到長照機構擔任照服員，也創下斗六就業中心就業高齡新紀錄。

謝素華的丈夫多年前中風導致行動不便，為此她離開職場在家照顧丈夫，今年初丈夫身體逐漸好轉，考量家中仍有房貸壓力，她萌生再重新就業的想法，但因年齡已逾70，她一度惶恐不知道可以重返職場可以做什麼。

斗六就業中心就服員古家芳得知近年她都在家照顧先生，對基本照護已有概念及經驗，鼓勵她先參加為期2個月的照服員訓練班取得證照，並協助她面試，透過「照顧服務就業獎勵」推介她到雲林縣私立庭安居家式長期照顧服務機構擔任居家照服員。

謝淑華目前已上工一個多月，協助照護4名個案，年齡最大的個案已經89歲，因她有居家照護經驗，所以很快就上手，每天除協助個案基本生活所需，也善於傾聽個案心聲。

斗六就業中心主任廖家偉表示，謝淑華是該中心輔導就業的個案中，成功就業中年齡最高的求職者，自「中高齡者及高齡者就業促進法」通過後，各就業中心積極辦理相關中高齡者及高齡者就業措施，不管是新聘、在職中、退休回聘，只要相關中高齡與高齡的議題及協助措施，皆可就近向各地就服台洽詢。