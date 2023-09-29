快訊

黃汪躲車棚超怕人、餵食也不敢吃！下大雨淋成落湯雞竟主動來蹭 她得知真相淚崩

米可白斷開建築業小開 驚爆已經分手 曝「恢單時間點」

獨／9月至今只有海葵颱風生成 氣象署：颱風數量可能創歷史新低

中秋慶土地公生 嘉義竹崎坑仔坪福興宮創意首辦搗發財麻糬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮慶祝土地公生日今天首辦搗發財麻糬，縣長翁章梁與鄉親同樂搗麻糬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮慶祝土地公生日今天首辦搗發財麻糬，縣長翁章梁與鄉親同樂搗麻糬。圖／嘉義縣政府提供

今天農曆8月15日中秋節也是土地公生日，嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮今天首辦搗發財麻糬，縣長翁章梁等人出席與鄉親同樂；坑仔坪福興宮表示，相傳中秋拜土地公求財最靈，而麻糬可黏住土地公的鬍鬚，將財運一起黏過來，透過眾人一起搗麻糬、吃麻糬，期待把好運、財運通通黏過來。

翁章梁說，特別來參拜祝福土地公生日快樂，祈求土地公庇佑嘉義縣持續發展，鄉親都能平安健康，竹崎鄉在眾人的努力下，不管在農業、觀光等方面都能進一步發展。

爐主何俊明表示，會首次舉辦搗發財麻糬，是在中秋節前夕才突然有此構思，盼藉此凝聚地方情感，也為大家帶來好運，未來也希望能延續此活動，每一年持續辦下去，讓搗麻糬能成為在地的中秋節慶傳統。

縣府指出，坑仔坪福興宮建立昭和8年（1934年），為和平村第二、三、四、五、六、七鄰村民的信仰中心，因年久未修結構有安全之虞，經信徒發起樂捐，舊地拆除重建，去年農曆11月8日落成入火安座，縣長致贈匾額，恭祝福德正神入火安座，彰顯地方信仰中心的歷史價值與特色。

坑仔坪福興宮表示，福德正神又稱土地公，民間流傳土地公一年共有3次生日，為農曆2月2日是土地公被封神的日子，農曆8月15日則是土地公的生日，農曆12月16日尾牙則是幫土地公作壽兼祈求財運的好日子。

中秋節慶土地公生日，嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮今天首辦搗發財麻糬，縣長翁章梁等人出席與鄉親同樂。圖／嘉義縣政府提供
中秋節慶土地公生日，嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮今天首辦搗發財麻糬，縣長翁章梁等人出席與鄉親同樂。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮建立昭和8年（1934年）是和平村地方信仰中心，去年完成重建入火安座。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮建立昭和8年（1934年）是和平村地方信仰中心，去年完成重建入火安座。圖／嘉義縣政府提供

土地公 中秋節 生日

延伸閱讀

嘉縣府推創新微職訓 助婦女拚就業成立美甲美睫工作室

陳吉仲宣布請辭 翁章梁下午取消行程將參加歡送會

影／用盡心血解決蛋荒 翁章梁：盼大家給陳吉仲最高肯定

影／傳進口蛋混入台灣液蛋 翁章梁：將落實衛生稽查

相關新聞

明揚大火當借鏡 台南業者投入2000萬自主防災

中秋連假第一天，警消同仁仍得維持人力值勤，台南市長黃偉哲一早與地方民代、消防之友會成員前往消防局第二大隊駐地慰問留守的消...

刷新就職成功新紀錄 73歲阿嬤成功重返職場擔任照服員

勞動部鼓勵中高齡重返職場，73歲的謝素華因丈夫中風行動不便，離開職場在家照護，今年初丈夫身體好轉，讓她決心重返職場，雲林...

中秋慶土地公生 嘉義竹崎坑仔坪福興宮創意首辦搗發財麻糬

今天農曆8月15日中秋節也是土地公生日，嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮今天首辦搗發財麻糬，縣長翁章梁等人出席與鄉親同樂；坑仔坪...

南市登革熱家戶噴藥 今起修改　

中秋連假防疫不鬆懈，今日是中秋節也是連假第一天，市府動員各區公所、環保局及市府各局處加強區里孳清工作。9月29日起，家戶...

中秋節嘉義新港奉天宮契子女回娘家 最老、最小差105歲

嘉義縣新港奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」，廟方特別邀目前最老的106歲人瑞新港契子林福來，與全國各地契子...

影／台南安平觀夕平台列稽查重點 深夜放煙火已開5張罰單

中秋連假甫登場，又遇疫情解封，台南市安平觀夕平台等景點昨晚已出現不少群眾，賞月之餘還燃放煙火助興。環保局主動出擊巡查，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦