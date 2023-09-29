中秋慶土地公生 嘉義竹崎坑仔坪福興宮創意首辦搗發財麻糬

今天農曆8月15日中秋節也是土地公生日，嘉義縣竹崎鄉坑仔坪福興宮今天首辦搗發財麻糬，縣長翁章梁等人出席與鄉親同樂；坑仔坪福興宮表示，相傳中秋拜土地公求財最靈，而麻糬可黏住土地公的鬍鬚，將財運一起黏過來，透過眾人一起搗麻糬、吃麻糬，期待把好運、財運通通黏過來。

翁章梁說，特別來參拜祝福土地公生日快樂，祈求土地公庇佑嘉義縣持續發展，鄉親都能平安健康，竹崎鄉在眾人的努力下，不管在農業、觀光等方面都能進一步發展。

爐主何俊明表示，會首次舉辦搗發財麻糬，是在中秋節前夕才突然有此構思，盼藉此凝聚地方情感，也為大家帶來好運，未來也希望能延續此活動，每一年持續辦下去，讓搗麻糬能成為在地的中秋節慶傳統。

縣府指出，坑仔坪福興宮建立昭和8年（1934年），為和平村第二、三、四、五、六、七鄰村民的信仰中心，因年久未修結構有安全之虞，經信徒發起樂捐，舊地拆除重建，去年農曆11月8日落成入火安座，縣長致贈匾額，恭祝福德正神入火安座，彰顯地方信仰中心的歷史價值與特色。