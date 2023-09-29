快訊

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

南市登革熱家戶噴藥今起修改　

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋連假，台南市長黃偉哲慰勞感謝登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市長黃偉哲慰勞感謝登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供

中秋連假防疫不鬆懈，今日是中秋節也是連假第一天，市府動員各區公所、環保局及市府各局處加強區里孳清工作。9月29日起，家戶噴藥的方式修改，如為已執行過戶內噴藥的區域，將以強制孳清取代戶內噴藥，但如孳清過程發現病媒蚊孳生源，將由現場防疫人員執行氣霧式殺蟲劑。

確診個案住家由防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治，而周圍50公尺範圍內住戶發給罐裝殺蟲劑，由住戶自行針對自家需加強之處進行噴灑。

市長黃偉哲一早至安南區安慶里活動中心視察孳清狀況，並感謝基層防疫同仁堅守崗位，也呼籲市民落實孳清工作，攜手配合市府防疫措施，才能保障自身及與家人安全，安心過中秋。

黃偉哲市長表示，防疫不分平假日，考量中秋節為民俗重要節日，市府協調相關單位儘量於上午前完成防治作業，讓市民朋友安心過中秋。他感謝第一線防疫人員犧牲假期出勤支援，也感謝市民朋友配合體諒，與市府齊心落實孳生源清除，攜手消滅病媒蚊，共同努力維護環境整潔工作。

為防範社區登革熱孳清死角，讓市民朋友安心過中秋連假，防疫人員除清查容器外，加強進行天溝孳清作業，登革熱防治沒有捷徑，請落實「巡、倒、清、刷」，同時也提醒民眾喜歡於戶外烤肉或踏青旅遊，登革熱是由病媒蚊進行傳播，請務必加強自身防蚊措施，建議可透過穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默寧（IR-3535）等衛福部認可之有效成分的防蚊藥劑，降低感染登革熱風險。

另外，也提醒中秋烤肉後請民眾妥善分類處理廢棄物，如塑膠盒、空瓶、杯碗、烤肉架等可能形成積水的各容器請勿隨手丟棄，以免造成雨後積水進而病媒蚊孳生源。如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫，並使用登革熱快篩。

中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市登革熱防疫人員不打烊。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市長黃偉哲慰勞感謝登革熱防疫人員。圖／台南市政府提供
中秋連假，台南市長黃偉哲慰勞感謝登革熱防疫人員。圖／台南市政府提供

中秋節 登革熱 病媒蚊

延伸閱讀

中秋連假登革熱疫情達高峰 疾管署估收假後可望反轉

街友出任務…組「登革熱防疫班長」台南車站及地下道環境一新

台南增358例登革熱 黃偉哲籲中秋加強巡檢

台南本土登革熱達1萬551例 全市幾淪陷呼籲中秋要防蚊

相關新聞

南市登革熱家戶噴藥今起修改　

中秋連假防疫不鬆懈，今日是中秋節也是連假第一天，市府動員各區公所、環保局及市府各局處加強區里孳清工作。9月29日起，家戶...

中秋節嘉義新港奉天宮契子女回娘家 最老、最小差105歲

嘉義縣新港奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮大團圓」，廟方特別邀目前最老的106歲人瑞新港契子林福來，與全國各地契子...

台南市區一級停車需求 「最大立體停車場」拚11月啟用

台南市「中西區體3地下停車場新建工程」兼具停車、綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能，2020年2月27日開工後完工期程一再拖...

街友出任務…組「登革熱防疫班長」台南車站及地下道環境一新

台南市登革熱疫情嚴峻，中秋連假火車站出現返鄉或出遊人潮，社會局近日加強火車站及東豐地下道周圍環境清消工作，防止積水成為蚊...

光織影舞秋節月圓夜北香湖浪漫開幕 嘉義市民遊客迫不及待

嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展，秋節月圓夜7點，在北香湖公園盛大開幕，許多市民、遊客迫不及待昨晚提前入園，觀賞絢麗...

嘉縣府推創新微職訓 助婦女拚就業成立美甲美睫工作室

考量女性族群常因負擔家庭照顧，無法參加一般長達3個月330小時的職業訓練，嘉義縣政府勞青處長陳奕翰見此向中央爭取經費，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦