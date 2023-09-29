南市登革熱家戶噴藥今起修改　

中秋連假防疫不鬆懈，今日是中秋節也是連假第一天，市府動員各區公所、環保局及市府各局處加強區里孳清工作。9月29日起，家戶噴藥的方式修改，如為已執行過戶內噴藥的區域，將以強制孳清取代戶內噴藥，但如孳清過程發現病媒蚊孳生源，將由現場防疫人員執行氣霧式殺蟲劑。

確診個案住家由防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治，而周圍50公尺範圍內住戶發給罐裝殺蟲劑，由住戶自行針對自家需加強之處進行噴灑。

市長黃偉哲一早至安南區安慶里活動中心視察孳清狀況，並感謝基層防疫同仁堅守崗位，也呼籲市民落實孳清工作，攜手配合市府防疫措施，才能保障自身及與家人安全，安心過中秋。

黃偉哲市長表示，防疫不分平假日，考量中秋節為民俗重要節日，市府協調相關單位儘量於上午前完成防治作業，讓市民朋友安心過中秋。他感謝第一線防疫人員犧牲假期出勤支援，也感謝市民朋友配合體諒，與市府齊心落實孳生源清除，攜手消滅病媒蚊，共同努力維護環境整潔工作。

為防範社區登革熱孳清死角，讓市民朋友安心過中秋連假，防疫人員除清查容器外，加強進行天溝孳清作業，登革熱防治沒有捷徑，請落實「巡、倒、清、刷」，同時也提醒民眾喜歡於戶外烤肉或踏青旅遊，登革熱是由病媒蚊進行傳播，請務必加強自身防蚊措施，建議可透過穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默寧（IR-3535）等衛福部認可之有效成分的防蚊藥劑，降低感染登革熱風險。