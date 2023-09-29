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台南市區一級停車需求 「最大立體停車場」拚11月啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區體3地下停車場，地面層是共融式運動公園（示意圖），地方期待早日完工。圖／台南市政府提供
台南市中西區體3地下停車場，地面層是共融式運動公園（示意圖），地方期待早日完工。圖／台南市政府提供

台南市「中西區體3地下停車場新建工程」兼具停車、綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能，2020年2月27日開工後完工期程一再拖延，周邊商家抱怨連連，民代也指應該注重的是如期完工，盡速紓解市區停車需求壓力。交通局表示因疫情缺工導致工期落後，正加緊趕工期在今年11月完工啟用。

市議員陳怡珍指出，台南「體3」地下停車場，結合休閒公園功能，未來也是台南捷運轉乘規畫點，原先預計2023年第1季完工，如今由於疫情缺工等因素，恐怕遲至11月份才能完工啟用，工程嚴重延宕，讓周遭商家不停地期待又落空。

陳怡珍強調，獲得金質獎肯定的大型建設工程，卻因故進度落後，無法盡速將實體呈現給大家，不免顯得有些諷刺。

要求交通局把握時間，11月份務必連同地下停車場與地面層共融式運動公園一同完工啟用，提供給市民嶄新的優質停車環境。

交通局長王銘德表示，施工廠商的確因疫情缺工關係而落後，目前將地下停車場與地面層分批驗收，地下停車場已於9月29日提報竣工，後續將加速使照取得、消防審查等行政程序；地面層共融遊戲場及相關體育設施　也會加速施工，儘量趕在11月份同時完成。

台南市政府為解決市區停車空間不足的問題，配合行政院前瞻基礎建設計畫，爭取建置中西區體3地下停車場，基地位於永華國民運動中心北側，鄰近永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，且為中西區進入安平地區的中繼站，停車場採地下2層設計，共有577席汽車位及34席機車位。

地面層則配合運動中心意象，形塑共融式運動公園，提供環場步道、微熱山丘、山丘之星、日光廣場、溜冰場、全年齡籃球場、共融遊戲場等設施，不僅是地下停車場，也是民眾休閒、運動、遊憩的新據點。周邊商家缺乏停車空間，無不期盼停車場早日完工啟用。

停車場 運動 台南

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