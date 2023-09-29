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光織影舞秋節月圓夜北香湖浪漫開幕 嘉義市民遊客迫不及待

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影

嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展，秋節月圓夜7點，在北香湖公園盛大開幕，許多市民、遊客迫不及待昨晚提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴，今天起至10月10日止共12天，逢秋節及國慶連假，每天晚上6點至10點登場，粉紅主題市集下午4點開始。

市府與國際華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）團隊合作，全展區大玩粉紅色，打造地表最浪漫的「芭比粉」月亮，是全台首創挑戰湖上結合光影藝術F shion Show，北香湖華麗化身「湖上時裝秀」走秀舞台，晚間7點，市長黃敏惠將率藝人、專業模特兒及6位在地素人，穿上Daniel Wong特別設計全粉色服裝，漫步湖面，向社會力致敬，獻上最溫柔力量。

開幕以「溫柔的力量」為主題，是全台首創湖面結合光影藝術，舉辦「光影時裝大秀」，除請藝人小豬黃沐妍、專業模特兒Diana倪菈、蘇熙喆，還請嘉基醫師張恩承、護理師許修有、警官耿辰音、陳學穠、市府同仁楊張建南、育人國小校長楊家豪等，擔任素人走秀模特兒。

光織影舞必看重點：入展區就能看到10公尺巨型火箭和「芭比粉」月亮造型「月光交響曲」；結合北香湖生態「翩翩起舞」作品，以粉紅色漸層色階打造，運用幾何圖形蝴蝶穿梭其中，呈現月球奇幻唯美生態；親子最愛「鏡花水月」，以懷舊「靈芝草人」角色發想，與神秘月光相映童趣。

「交織」由一條條粉色編繩穿梭佈設，透過燈光投射，像牽起戀人間紅線，緊緊相繫。「星空寄情」是一道道粉色光線照往天際，像從粉色雲彩間洩下光之雨，行走其中透過光傳遞，將彼此祝福聯繫一起。「永恆的愛」像信封輪廓粉紅裝置，營造充滿愛、充滿想念空間，展區最後，勇敢把愛傳遞給最親愛那個人。

會場設3個出入口，採單一動線管制，展期天天有粉紅主題市集與表演活動，邀請近60家特色店家與文創商品進駐，包括全台最夯人氣淇淋品牌蜷尾家、日本生吐司名店SAKImoto Bakery等，推出獨家限定粉紅商品。

嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影
嘉義市2023光織影舞光影藝術展，晚間7點在北香湖公園開幕，許多市民、遊客提前入園，觀賞絢麗燦爛裝置藝術，感受粉紅風暴。記者魯永明／攝影

光影 模特兒 設計師

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