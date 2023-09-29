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嘉縣府推創新微職訓 助婦女拚就業成立美甲美睫工作室

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府勞青處創新規畫專屬女性微型職訓，前天開辦2梯美睫班及美甲班各48小時8天課程，吸引近60名參與職訓。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府勞青處創新規畫專屬女性微型職訓，前天開辦2梯美睫班及美甲班各48小時8天課程，吸引近60名參與職訓。圖／嘉義縣政府提供

考量女性族群常因負擔家庭照顧，無法參加一般長達3個月330小時的職業訓練，嘉義縣政府勞青處長陳奕翰見此向中央爭取經費，創新規畫女性微型職訓，開辦美睫班及美甲班各48小時8天課程，前天吸引近60名學員參與，姐妹們上課直呼真感心，要拚就業及轉職，也有人目標是成立自己工作室。

縣長翁章梁表示，勞青處也規畫將於結訓後，協助學員製作名片及藉由辦理成果發表會，展現8天集訓所學，要讓大家看到嘉義縣女性的韌性與努力。

創新微職訓課程以結合時下流行趨勢開辦美睫班及美甲班課程，導師搭配社群經營及網路行銷，帶領學員透過臉書及IG建立個人品牌，逐步累積自身作品及能見度，讓無論要就業或經營個人工作室者，具備專業作品集元素。

陳奕翰表示，女性族群想二度就業或增加收入，都需具備一技之長，發現多數人因家庭照顧因素無法參加3的月職訓，他向中央爭取經費，創新開辦48小時的女性微型職訓，在8天精實課程中，以大量實作練習快速掌握技能，全力輔導女性朋友拚就業。

縣府指出，相關課程及就業資訊請關注「有青嘉大聲」臉書粉專，如有就業需求，勞青處有與1111人力銀行合作，建置「嘉義縣產業徵才專區」平台 https://event.1111.com.tw/event21/chiayi-online/index.asp，提供嘉義縣工作機會需求。

嘉縣府勞青處創新規畫女性微職訓，前天開辦美睫班及美甲班各48小時8天課程，學員直呼目標要成立自己工作室。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府勞青處創新規畫女性微職訓，前天開辦美睫班及美甲班各48小時8天課程，學員直呼目標要成立自己工作室。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府勞青處創新規畫專屬女性微型職訓，前天開辦美睫班及美甲班各48小時8天課程，吸引近60名參與職訓。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府勞青處創新規畫專屬女性微型職訓，前天開辦美睫班及美甲班各48小時8天課程，吸引近60名參與職訓。圖／嘉義縣政府提供

嘉義

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