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南科塞車潮分流 溪埔中路將拓寬、新闢道路
台南科學園區持續發展，上下班尖峰時刻周邊道路壅塞，其中善化溪埔中路是麻豆、下營地區前往南科捷徑，但現有道路須經過胡厝里，里內道路狹小，不僅是交通瓶頸也易發生車禍，南市府規畫拓寬溪埔中路並新闢道路銜接烏橋中路，完工後可分流車潮。
南市工務局指出，溪埔中路（南121線）拓寬暨新闢道路計畫總長3248公尺，屬改善南科北向聯外道路系統，向中央提案爭取前瞻補助，總經費約9.54億元，中央補助7.53億元，拓寬及新建道路均寬18公尺，雙向規畫4車道及人行道設計。
溪埔中路兩側現況為農地，居民擔心道路墊高後排水不順，讓兩側農田遇到暴雨就會淹水的狀況會更嚴重，也建議道路旁要設通道，方便農民下田工作。
立委郭國文說，南科三期工程將在2026年完工，希望順利取得用地，開工後新建道路可雙邊同時進行，減少施工黑暗期，及早通車。
國土管理署署長吳欣修表示，拓寬及新建道路墊高約1公尺，工程單位應注意排水設計，降低建設對附近農地的影響。
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