台南本土登革熱達1萬551例 全市幾淪陷呼籲中秋要防蚊

南市截止今日下午3時確診358例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬0551例，今日358例分布狀況為南區74例，東區53例，北區及永康區各50例，安南區49例，中西區31例，安平區12例，歸仁區11例，仁德區10例，關廟區5例，新化區3例，新營區、善化區及西港區各2例，安定區、佳里區、官田區及六甲區各1例，年齡介於1歲至96歲，全市幾乎淪陷。

台南市長黃偉哲呼籲，請市民朋友中秋連假期間仍要加強家戶內外環境巡檢和孳清，沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊也就沒有登革熱，尤其中秋祭祖時使用的金爐、烤肉時使用之烤肉架、杯、碗、盤、空瓶等容器皆要妥善收拾處理，避免雨後可能積水孳生病媒蚊。

此外，旅遊踏青或於戶外從事烤肉賞月等活動時，務必加強自身防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET（敵避）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR-3535（伊默寧）等有效成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬，降低感染登革熱風險。另外配合噴藥的家戶可憑衛生局（所）噴藥通知單向公司請一日的配合防疫假，請所有企業主協助配合，相忍為防疫。