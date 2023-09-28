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台南本土登革熱達1萬551例 全市幾淪陷呼籲中秋要防蚊
南市截止今日下午3時確診358例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬0551例，今日358例分布狀況為南區74例，東區53例，北區及永康區各50例，安南區49例，中西區31例，安平區12例，歸仁區11例，仁德區10例，關廟區5例，新化區3例，新營區、善化區及西港區各2例，安定區、佳里區、官田區及六甲區各1例，年齡介於1歲至96歲，全市幾乎淪陷。
台南市長黃偉哲呼籲，請市民朋友中秋連假期間仍要加強家戶內外環境巡檢和孳清，沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊也就沒有登革熱，尤其中秋祭祖時使用的金爐、烤肉時使用之烤肉架、杯、碗、盤、空瓶等容器皆要妥善收拾處理，避免雨後可能積水孳生病媒蚊。
此外，旅遊踏青或於戶外從事烤肉賞月等活動時，務必加強自身防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET（敵避）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR-3535（伊默寧）等有效成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬，降低感染登革熱風險。另外配合噴藥的家戶可憑衛生局（所）噴藥通知單向公司請一日的配合防疫假，請所有企業主協助配合，相忍為防疫。
衛生局長蘇世斌表示，疫情以來持續收到民眾反映登革熱防疫相關陳情案件，截至目前已收案1337件，完成1176件，其中主要反映的案件類型包含噴藥作業擾民、積水容器問題及家戶環境髒亂等，蘇世斌說明防疫措施的訂定皆是依疾病管制署防疫指引所規畫執行，登革熱防治沒有捷徑，惟有落實孳清再孳清，請市民朋友給予防疫人員多一點包容與體諒，共同落實「巡、倒、清、刷」，配合市府防疫政策，才能盡快將登革熱疫情控制，全民共同努力打拚，守護臺南健康家園。
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