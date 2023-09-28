嘉義市光織影舞光影藝術展北香湖登場 交管資訊報你知

嘉義市2023光織影舞光影藝術展，明天秋節下午到晚間在北香湖登場，明起到10月10日每晚6點至10點，粉紅市集下午4點開始，今年由國際華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）以光影藝術，結合時尚設計策展，打造時尚「芭比粉」潮流；並有DEAR MOON MARKET，集結近60家特色店家，中秋到國慶連假，遊客來嘉從早玩到晚，嗨翻嘉義市。

今年展區共有「月光交響曲」、「浪漫畫布」、「翩翩起舞」、「光影」、「鏡花水月」、「交織」、「星空寄情」，「永恆的愛」等8大粉紅夢幻裝置藝術，市長黃敏惠歡迎全國民眾，逗陣來「嘉」留下連假充實最「嘉」回憶！

觀光新聞處長張婉芬建議遊客多利用「台灣好行」光林我嘉線，以及Youbike2.0公共自行車前往北香湖公園。即日起至12月31日止，民眾持電子票證可享免費搭乘3條電動公車（中山幹線、台灣好行光林我嘉線及忠孝新民幹線），時刻表可至市府交通處網站查詢。

公共自行車YouBike2.0，民眾持註冊悠遊卡、一卡通或在YouBike2.0 APP內綁定信用卡使用掃碼功能借車，可享騎乘前30分鐘折10 元優惠（2.0車輛免費、2.0E車輛須自付10元），超過30分鐘依原定費率收取。高鐵嘉義站下車者，請搭BRT至嘉義市轉運中心再轉乘台灣好行光林我嘉線至北香湖公園站下車或轉乘計程車。

保障旅客有更好觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，採單一動線管制，請旅客依順時針方向遊園，最新活動資訊可至活動官方網站https:// gov.tw/nXr，或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/8oQ5vR）查詢。