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北港公園設施老舊破損 他當場做伏地挺身籲縣府早日修復

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港運動公園週邊設施損壞累累，雲林縣長張麗善今天由副議長蔡咏鍀陪同會勘，並允諾以兩千多萬元全面改善。記者蔡維斌／攝影
北港運動公園週邊設施損壞累累，雲林縣長張麗善今天由副議長蔡咏鍀陪同會勘，並允諾以兩千多萬元全面改善。記者蔡維斌／攝影

雲林最古老的北港百年運動公園109年改造為親子公園，但週邊的運動社團駐點和涼亭、廁所受損連連亟待改善，雲林縣長張麗善今天勘察週邊設施損壞情形，決定以兩千多萬元進行改善，隨行會勘的副議長蔡咏鍀為讓縣長了解設施改善的迫切，還當場在體適能運動區做起伏地挺身，驚訝全場。

為建構北港安全、友善的休閒生活環境，雲林縣長張麗善今早在城鄉處長林長造陪同下，會同副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文前往北港運動公園聽取鎮公所整修計畫簡報，隨後視察公共設施及廁所損壞情形。

張麗善沿著公園週邊設施逐一勘察，發現無障礙設施及路面花台損壞累累，她表示，北港運動公園是雲林最古老的公園，老樹參天，是休閒運動的好環境，每天運動的人很多，2021年向營建署爭取第1期7千多萬元完成景觀大變身，原運動場完成親子共融遊戲場與環境美化工程，獲國家建設卓越獎，因公所反映週邊設施損壞，因此將再進行二期改善工程。

北港鎮長蕭美文表示，公園木造涼亭年久失修，蟲蛀損壞，廁所也老舊破損，隔間配置均不符需求，無障礙及親子廁所也不符規定，石桌座椅斷裂裸露，步道路面不平，期待縣府補助改善，建構舒適安全運動空間。

副議長蔡咏鍀也提出多項改善建議，在會勘體適能運動區時，因部分木造設施已腐朽鬆動，副議長突然臥倒當場做起伏地挺身，大家甚為驚訝，他笑說，他不是為了展現體力，而是要表達設施的危險，期待縣府早日動工修復。

城鄉處長林長造表示，北港鎮公所所提「北港鎮運動場周邊設施改善工程」計畫經費約2100萬元，預計整修2座涼亭及1棟公廁、休憩座椅等，目前進行規畫，近期發包預計明年中完工。

北港運動公園週邊設施損壞累累，雲林縣長張麗善今天由副議長蔡咏鍀陪同會勘，並允諾以兩千多萬元全面改善。記者蔡維斌／攝影
北港運動公園週邊設施損壞累累，雲林縣長張麗善今天由副議長蔡咏鍀陪同會勘，並允諾以兩千多萬元全面改善。記者蔡維斌／攝影
雲林縣副議長蔡咏鍀今天會同縣長張麗善巡視北港公園，為表達設施損壞亟待修復，在體適能區突然臥倒做起伏地挺身，全場驚訝。記者蔡維斌／攝影
雲林縣副議長蔡咏鍀今天會同縣長張麗善巡視北港公園，為表達設施損壞亟待修復，在體適能區突然臥倒做起伏地挺身，全場驚訝。記者蔡維斌／攝影
雲林縣副議長蔡咏鍀今天會同縣長張麗善巡視北港公園，為表達設施損壞亟待修復，在體適能區突然臥倒做起伏地挺身，全場驚訝。記者蔡維斌／攝影
雲林縣副議長蔡咏鍀今天會同縣長張麗善巡視北港公園，為表達設施損壞亟待修復，在體適能區突然臥倒做起伏地挺身，全場驚訝。記者蔡維斌／攝影
北港運動公園週邊設施損壞累累，雲林縣長張麗善今天由副議長蔡咏鍀陪同會勘，並允諾以兩千多萬元全面改善。記者蔡維斌／攝影
北港運動公園週邊設施損壞累累，雲林縣長張麗善今天由副議長蔡咏鍀陪同會勘，並允諾以兩千多萬元全面改善。記者蔡維斌／攝影

運動 北港 張麗善

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