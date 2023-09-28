嘉縣9月10日暴雨農損慘重 今起開放水上、中埔申請救助
嘉義縣9月10日暴雨造成水上鄉、中埔鄉農損慘重，農業部公告今起受理農民申請現金救助，包括芝麻每公頃3萬元、西瓜每公頃6.2萬元、塑膠布溫網室每0.1公頃5萬元，以及水平棚架網室每0.1公頃1萬元，災損逾2公頃可在10月11日前到各地公所申請。
農業處初步統計，水上鄉、中埔鄉等地區農損總計面積52.6公頃，損害程度41%，嘉義縣農損金額超過3027萬元。劉姓農民表示，中埔鄉3分地的木瓜溫室被洪水沖垮，錏管都彎曲，損失至少損失估破百萬元，30多年來首遇洪災，盼能專案申請災害救助。
農業處表示，救助地區及項目包括水上鄉西瓜、芝麻、塑膠布溫網室整體結構，中埔鄉西瓜、水平棚架網室整體結構。救助額度芝麻每公頃3萬元、西瓜每公頃6.2萬元、塑膠布溫網室每0.1公頃5萬元、水平棚架網室每0.1公頃1萬元，短期作農產品同產季救助以1次為限。
縣府農業處補充，現金救助作業程序及期限，依農業天然救助辦法第12條規定，假日照常受理農業天然災害救助申請，農民需檢附身分證、存款簿、土地所有權證明文件或租賃契約書、土地使用同意書等文件，向受災地公所申請。
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