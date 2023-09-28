國際咖啡日 嘉義山區精品咖啡業者齊聚展黃金生產軸
呼應國際咖啡組織定案10月1日國際咖啡日，嘉縣府今天在中埔鄉一品咖啡莊園辦「啡嚐嘉義精品咖啡風味尋豆日」，嘉義山區阿里山、梅山、番路、竹崎及中埔的5大咖啡產區業者齊聚分享種植歷程，吸引許多喜好精品咖啡的消費者，前來一睹獲建築園冶獎莊園的古樸建築及咖啡風味魅力。
翁章梁表示，今年9月初前往日本沖繩推廣嘉義精品咖啡時，獲日本人讚賞，未來將目標鎖定一年至少去一次沖繩，深耕日本咖啡市場，也讓未來台日的農產交流更加穩定。
嘉義縣地理特色位處熱帶跟亞熱帶交界，橫跨不同的氣候與溫度，形成日夜溫差大與特殊的地理環境空間。縣長翁章梁說，因位北回歸線經過的黃金生產軸帶，造就具豐富與多元的咖啡風味，是其他地方無法取代。
農業處表示，推廣咖啡三部曲，輔導縣內咖啡業者生產高品質咖啡，聘請專業師資培訓，讓所有咖啡生產程序跟上國際標準，業者精心烘焙的豆子具國際競賽水準，不僅創造國內知名度，更提升國外銷量。
嘉義阿里山精品咖啡近年更是受到鑑賞品味家親睞獲獎無數，藉由今天咖啡日活動，串連阿里山、梅山、番路、竹崎及中埔鄉等5鄉鎮30家咖啡農分享從海拔、品種、後製、風味等各自獨特風味。
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