10個月男嬰感染腸病毒死亡 雲林幼稚園推廣正確洗手

雲林縣截至今天，已有1名10個月大男嬰因感染腸病毒重症死亡，由於目前全國正處腸病毒流行期，縣長張麗善今天到幼稚園推廣正確勤洗手防疫概念，希望降低孩童感染腸病毒風險。

雲林縣衛生局今天在虎尾鎮立幼兒園舉行「腸病毒速速去，一起洗手趣」記者會，張麗善、衛生局長曾春美等人與幼稚園學童示範如何正確洗手。

根據雲林縣政府教育處統計，開學近1個月，已有12校15班因腸病毒確診而停課。

張麗善表示，目前全國正處於腸病毒流行期，9月開學後，國內腸病毒疫情再次上升，腸病毒傳染力強，容易透過學童間密切互動而傳播，希望透過宣導讓孩童了解洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，降低孩童感染腸病毒風險。

此外，張麗善提醒洗手5個時機，分別為吃東西前、看醫生前後、接觸幼兒前、上廁所後及擤鼻涕後，做好個人衛生。

曾春美指出，截至今天雲林縣已通報2例疑似重症個案，其中1例已排除，而另1例為10個月大男嬰，今年8月初出現嗜睡等情況，經送醫後仍不治身亡，經檢驗確定感染腸病毒D68型。

衛生局指出，今年腸病毒疫情尚未趨緩，中秋連假過後馬上就接著雙十連假，提醒家長由於許多幼兒對腸病毒沒有抵抗力，輕型也可能併發重症，千萬不要大意；孩子有身體不適務必就醫，給小兒科醫師確認，以免錯失黃金治療期。