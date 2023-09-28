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動員逾2萬人次防登革熱 環境部感謝台南一線人員辛勞

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央權管空地孳生源巡查。圖／環境部提供
中央權管空地孳生源巡查。圖／環境部提供

中秋節連假前夕，台南市長黃偉哲今日在環保局長許仁澤、衛生局長蘇世斌及環境部環境管理署副署長劉瑞祥長陪同下，至東區崇德里周邊慰勉第一線登革熱防疫人員，感謝疫情以來辛苦的衛生局、環保局、國軍弟兄、警方單位、公所等防疫人員辛勞。劉瑞祥表示，中秋連假防疫優先，中秋關鍵期防疫工作不間斷，仍要加強巡檢清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，降低疫情傳播風險。

環管署表示，環管署南區環境管理中心6月28日起啟動「全國登革熱病媒蚊孳生源清除複式動員計畫」，與台南市環保局鎖定高風險疫情熱區（包含工地、市場、舊社區巷道等），混合編組執行強力稽查、清除孳生源及積水容器，截至9月27日止，已動員2萬1523人次，清理7330處髒亂點、清除1萬5329個積水容器，累計舉發1460件，裁處超過新台幣329萬元罰單。

而台南市環保及衛生單位持續進行區塊、個案及防火牆化學防治，已動員1萬1409人次，進行1743場次化學防治、面積達95.67平方米，力阻登革熱疫情擴散。

衛生局 黃偉哲 登革熱 中秋節

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