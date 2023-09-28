南科上下班塞爆！善化溪埔中路拓寬及新闢道路紓解車流

南部科學園區台南園區持續發展，從業人數日增，外溢效應明顯，反映在交通上特別明顯，上下班尖峰時刻周邊道路壅塞，其中善化溪埔中路是麻豆、下營地區前往南科捷徑，但現有道路須經過胡厝里，里內道路狹小，不成為交通瓶頸也容易發生車禍，南市府規劃拓寬溪埔中路並新闢道路銜接烏橋中路，完工後可分流車潮，協助爭取經費的立委郭國文，今天與國土管理署署長吳欣修、南市府工務局到場現勘，聽取在地居民意見。

南市工務局指出，溪埔中路（南121線）拓寬暨新闢道路計畫總長3,248公尺，屬改善南科北向聯外道路系統，向中央提案爭取前瞻補助，總經費約9.54億元，中央補助7.53億元，拓寬及新建道路都是18米，雙向規劃4車道及人行道設計。

溪埔中路兩側現況為農地，新建道路從進入社區前的豐年橋開始，沿著溪尾排水連接烏橋中路，用地經過台糖土地、私人農地及一處小型光電場，今年底定線後將進行用地取得，預定114年動工、117年完工。

當地居民相當期待，認為南科上下班車潮能夠避開社區，對安全更有保障，但擔心道路墊高後排水不順，讓兩側農田遇到暴雨就會淹水的狀況會更嚴重，胡姓農民則建議，道路旁要設通道，方便農民下田工作；南科上班族說，進入胡厝里的路口尖峰時「很誇張」，險象環生，他偶爾會繞道一旁的農路，到爆得多花10分鐘，新建道路「截彎取直」，應該可以省下不少時間。

立委郭國文在108、110、111年時三度邀集相關單位會勘，並協助爭取經費，他說，南科三期工程將在115年完工，希望若順利取得用地，開工後新建道路可以雙邊同時進行，加速進度減少施工黑暗期，及早通車紓解車流。