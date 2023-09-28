台南紅單陷阱？「直行」觀海橋未打左轉方向燈檢舉爆增
台南市議員許至椿上午在議會質詢指出，接到許多民眾陳情，在市區「直行」觀海橋因未打左轉方向燈猛接交通罰單，引發強大民怨，許至椿秀出一段影片斥說「那一輛車有打方向燈？」，「明明就是直線卻要打左轉燈，明顯是陷阱」。
警方統計北區觀海橋舉發未打左轉燈違規件數，111年205件、112年迄今262件。交通局長王銘德說，該路口警察局雖有設科技執法，主要是闖紅燈及未依正確車道行駛，未打方向燈都是民眾檢舉。
據警方表示，當地為「Y」字型路口，從市區中華北路一段走觀海橋到安南區安明路，原本是直行，後來交通局有重新檢討並劃設標線改為左轉，類以違規被開罰者確實有比較多，但主要都是民眾檢舉居多。警方只是執法單位，必須依法開罰。
交通局說明在2014年之前，中華北路一段上觀海橋，內側車道是直行，續接中華北路一段是右轉。因沒分流，左右轉常交織，經常發生交通事故，在2014年底將車輛上觀海橋，修改為左轉，讓車輛分流。實施後事故也確實有降低。
許至椿出示紅單，被開罰違規事項是「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈 」，陳情市民說，從市區上觀海橋「明明就只能直行」，卻因沒打方向燈，就收到紅單被罰1200元，許至椿要求交通局應該檢討。
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