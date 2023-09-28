720名食堂志工大功臣 斗六市公所辦晚會上菜感謝

雲林縣斗六市公所長青食堂起步慢，在市公所、社區志工相互合作下成長飛速，目前有22處長青食堂，為感謝志工付出，市公所將於雙十節在膨鼠森林公園舉辦晚會，邀請志工與民眾同樂，現在將有社區手路菜發表，免費讓志工品嘗。

斗六市公所將於雙十節當天下午4時將舉辦社區手路菜發表暨雙十晚會，將有斗六市22個社區發展協會推出拿手佳餚，更邀請民歌時期知名藝人何方、南方二重唱帶來精彩的表演。

市長林聖爵表示，斗六市目前共有22處社區長青食堂及8處中央廚房供餐食堂，用餐長者人數約4400位，背後歸功於720名默默付出的志工，這次晚會邀請志工同樂，除感謝志工的辛勞付出，也希望推廣更多民眾加入志工行列，一起促進地方發展及創造斗六地區經濟效益，呈現令人耳目一新的斗六好市。