蚊子沒放中秋假 台南防疫持續做 黃偉哲慰勞無名英雄們

台南本土登革熱昨突破萬例大關，為徹底找出隱藏孳生源，南市府持續動員社區巡查及化學清消，不論公所、環保、衛生局志工都投身，就連即將到來的中秋假期也協助防疫。環保署副署長劉瑞祥、台南市長黃偉哲前往東區聖公會幼稚園，準備柚子、月餅慰勞所有防疫人員。黃偉哲更表示，中秋會盡量趕在早上11點前，完成化學防治作業，讓大家好過節。

一名公所基層的防疫人員說，平常負責領噴或滋清，如果要進行戶內噴藥，都會遇到居民反映不要再噴，覺得很擾；環保志工蘇慶彬說，有時候前往戶外噴藥時，可能沒辦法全面注意周遭環境，可能會噴到民眾或者損壞居民的盆栽等等，民眾們就會口出惡言。志工黃素鳳表示，最忙碌的時候除了周日外，其他時間都要出勤，居民抱怨多得不計其數，但為了防疫只好將這些怨言視而不見，轉換為自身動力。

不過中秋連假登革熱防疫工作也沒停歇，為了慰勞辛苦防疫人員，台南市長黃偉哲偕同環保署副署長劉瑞祥，今早前往東區聖公會幼稚園，準備文旦、月餅慰勞。

黃偉哲說，第一線清消人員協助抗疫，頂著大太陽，穿著還密不透風進入住家執行防治作業。不僅辛苦，盼大家「相忍為防疫」，多給防疫人員支持及鼓勵。「蚊子沒有假期」，所以化學防治及滋清都是有必要的，但會盡量以影響民眾最少的方式進行工作，因此明天上午大約11點就會完成當日化學防治。