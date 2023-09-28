台南小巨蛋有譜！ 全國首例運動藝文休閒園區BOT案啟動

為配合中央促參2.0政策推動，台南市即將迎來全國首例，以促參修法後新法來建構具指標性的複合式公共建設「台南市運動藝文休閒園區」。經市長黃偉哲正式拍板定案，落腳於東區南台南副都心，腹地達9.8公頃，將以促參BOT方式興建「全市型、複合式型」公共建設，滿足市民多元公共建設需求，並提供各項休閒生活服務機能設施。

市府財政稅務局表示，市長黃偉哲積極向行政院爭取並獲支持，以修法後促參相關法規，賦予民間開發經營彈性及強化行政部門作業效率，於本市推動「運動藝文休閒園區BOT案」，將成為全國第一件結合「運動、文教、商業」等三種公共建設項目的複合式BOT案件，計畫開發打造1萬席以上、具國際體育賽事規模的大型室內體育館，可兼作演唱會、頒獎典禮等大型多功能活動場地。

此外，基地鄰近台南文化中心、巴克禮紀念公園，與奇美博物館、十鼓文創園區也不遠，可望串聯形成文化藝術軸帶，預計也將規畫2000席多元藝文展演場地，提供市民不同的文化視聽饗宴空間，同時也將引入相關生活休閒服務設施，如購物商場、休閒娛樂、親子遊憩等項目，提供市民更多元豐富的生活休閒場域。

財政稅務局指出，考量本府財政資源有限，本案計畫將依促參法2.0相關規定，以民間BOT方式辦理，透過民間投入資源、創意及效率，與市府共同規畫、興建、經營本基地各項公共建設，除可節省政府以公務預算興建成本外，同時能帶動區域發展、增加就業機會與觀光人潮等經濟效益，並讓市有土地發揮最高最有效之利用，締造市府、民間與市民「三贏」局面。

此案財政稅務局將賡續依促參法第46條規定辦理政策公告，公開徵求並甄選民間機構投資共同建設本案園區計畫，期許帶給市民具國際級的多功能運動場館、藝文空間及休閒服務設施，提升城市競爭力及能見度，將台南打造為更宜居、更幸福的城市。

台南市政府「孵蛋」多年，原本規畫在東區台南副都心設置小巨蛋 ，但過程遭遇困難而取消，最後以高鐵特定區大台南會展中心暫取代小巨蛋的功能，雖有舉辦演唱會但主要以商展為主，市民仍期待在市區「孵蛋」，市長黃偉哲曾允諾認真思考一座結合運動中心、藝文、圖書等多功能性質的室內場館。