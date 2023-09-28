故宮亞洲藝術節—韓國月登場 朝鮮王朝特展10月6日開幕

國立故宮博物院搭上韓流熱潮，今年亞洲藝術節以「韓國」為主題，昨晚南部院區盛大開幕，國立故宮博物院院長蕭宗煌主持亞洲藝術節開幕典禮，親自換上一席紅色韓服相當吸睛，搭配10月6日開展的「朝鮮王朝與清宮藝術交會」特展，將展現多元豐富的韓國傳統文化。

國立故宮博物院院長蕭宗煌昨晚主持開幕典禮，文化部政務次長李靜慧、嘉義縣副縣長劉培東、嘉義市長黃敏惠、韓國國立中央博物館前館長裴基同、韓國高麗大學考古與藝術史系方炳善教授、舊金山亞洲藝術博物館副館長Robert Mintz，以及荷蘭國立博物館研究員Jeroen ter Brugge都到場參加。

開幕典禮「韓服走秀」邀請韓國專業團隊社團法人韓文化振興協會來台指導，從韓國空運42套傳統宮廷、現代風格的韓國服飾，在專業模特兒展示下華麗亮相；活動最後，蕭宗煌換上一身紅色韓服亮相，與指導走秀的會場鄭山米爾一起上台，和42名模特兒互換禮物。

蕭宗煌說，故宮南院成立以來，致力推展亞洲地區的多元文化與藝術，今年無論是來台旅客或故宮參觀都以韓國最多，特別推出「韓國月」活動，以韓國服裝秀來開場，呈現多元韓國文化，相信豐富的色彩及不同層次服裝表演，能讓大眾對韓國文化會有更深的認識。

蕭宗煌也說，「故宮亞洲藝術節—韓國月」自9月28日至10月29日展開，活動期間憑韓國護照或居留證等證明文件，可攜伴1人免費參觀；另，10月7日蒜頭糖廠五分車啟動，從高鐵嘉義站經過蒜頭糖廠到故宮南院將會是常態路線，故宮正與台糖洽談門票優惠，盼讓更多民眾到訪故宮南院。