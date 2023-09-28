秋季孔子釋奠大典清晨登場 恢復拔智慧毛學生參加踴躍

台南市112年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今日清晨5時於孔廟大成殿舉行，由正獻官台南市長兼孔廟文化基金會董事長黃偉哲，率領各分獻官以及台南市所屬各級機關代表、台南市學術界與教育界代表依照古禮執行各項儀式，表達對教師的敬意。

黃偉哲表示，在孔廟舉辦釋奠典禮是台南的傳統，台南市是文化古都，祭孔儀式彰顯台南市以文化立市、不忘傳統，展望未來，尤其明年2024年也正好是台南400年，台南將立基於傳統文化，緊抓著當前綠能科技、AI技術的前瞻性發展，開創下一個輝煌的400年。

釋奠典禮全程歷時約一小時，除了正獻官和分獻官以外，忠義國小表演六佾舞的佾生團隊，以成書院負責祭孔典禮音樂的演奏人員，和許多觀禮的民眾，在天未亮的時刻，均安靜的在大成殿外等待典禮開始，5點許在雅樂和六佾舞的演出下典禮開始，過程莊重肅穆。

祭孔典禮結束後拔智慧毛(牛毛)活動前幾年因新冠肺炎疫情而暫停，今年再度復辦，民俗認為文聖享用過的牛隻身上之毛可以增長智慧，保佑學子的求學之路，因此在典禮結束後許多民眾也紛紛排隊拔牛毛，祈求增長智慧。

今天出席分席的還有台南市議會議員兼基金會董事許至椿、台南市議會議員兼基金會董事沈震東、中西區公所區長汪慶龍、金城國中校長蔡明昌、新東國小校長林秋美、小新國小老師黃靜慧、大橋國小老師李麗菁、西門實驗小學老師許媖華、財團法人台南市孔廟文化基金會董事石榮峯等人。

另崇聖祠祭典於今日清晨4時20分起舉行，由副市長葉澤山擔任正獻官，分獻官由中山國中老師黃詩涵及建興國中老師周淑蘋擔任。